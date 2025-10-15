  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 октября, 10:12
ПНИПУ
5

Пермские ученые создали «умное» покрытие против обледенения самолета

❋ 4.9

Обледенение — серьезная угроза в авиации: даже тонкий слой льда на крыле нарушает аэродинамику и может привести к потере управления. Особенно опасен «стекловидный» лед, образующийся при 0-10°C из переохлажденных капель влаги. Он практически невидим, но формирует плотный, прочный слой. Применяемые сегодня методы борьбы с таким явлением — подача горячего воздуха, электрообогрев или химические реагенты — требуют много энергии и постоянного контроля, не обеспечивая надежной защиты. Более современные вибрационные системы разрушают лед толщиной 1-4 мм, но их датчики не справляются с мониторингом больших поверхностей вроде крыльев, что ограничивает их применение. Ученые Пермского Политеха разработали «умное» противообледенительное покрытие, которое самостоятельно определяет появление льда, удаляет его и контролирует результат. Новая разработка демонстрирует на 30% более высокую эффективность по сравнению с традиционными системами.

ПНИПУ
# обледенение
# полимерные покрытия
# самолеты
# технологии
# транспорт
Крыло самолета / © wirestock, freepik

Обледенение — опасное природное явление, особенно в авиации, при котором на поверхностях самолета образуется ледяной покров. На первый взгляд кажется, что это всего лишь иней, но на деле — одна из самых серьезных угроз. Лед, даже толщиной в несколько миллиметров, меняет форму крыла, из-за чего самолет может потерять подъемную силу.

Наиболее опасным считается температурный диапазон от 0°C до -10°C. Именно в этих, казалось бы, не самых суровых условиях формируется «стекловидный» лед — прозрачный, прочный и практически незаметный. Его образование связано с физическим процессом, при котором в облаках при отрицательных температурах сохраняются переохлажденные капли воды в жидком состоянии. Когда они сталкиваются с поверхностью самолета, то мгновенно замерзают, успевая перед этим растечься и образовать сплошной ледяной панцирь, который плотно сцепляется с металлом и ухудшает аэродинамические характеристики крыла.

На данный момент традиционные технологии — такие как подача нагретого воздуха от двигателей, электрические обогреватели или использование химических составов — отличаются высоким энергопотреблением и необходимостью постоянного контроля со стороны пилотов, при этом не гарантируя стабильной работы в течение всего полета. Более современные противообледенительные механизмы используют пьезоэлектрические элементы — специальные материалы, которые начинают вибрировать под действием тока. Такие решения способны разрушать ледяной покров толщиной от 1 до 4 мм за счет автоматического усиления вибраций и перехода в резонансный режим. Однако эти системы имеют ограничение: встроенные датчики не обеспечивают эффективного мониторинга и обработки больших поверхностей, таких как крылья самолета, что снижает их практическое применение в авиации.

Ученые Пермского Политеха разработали «умное» покрытие для борьбы с обледенением: оно самостоятельно определяет появление льда, удаляет его и контролирует результат. В основе технологии — активный вибрирующий компонент (пьезоэлектрический), то есть слой со специальной структурой расположения электродов, который создает мощные вибрации для сброса ледяного покрова. На изобретение получен патент № 2748665.

В существующих пьезоэлектрических системах против образования наледи часто используются простые параллельные или сеточные электроды. Они создают относительно слабое и неравномерное электрическое поле, что приводит к локальным вибрациям недостаточной мощности для разрушения прочного льда.

— Суть нашего метода в том, что мы заменили традиционное расположение электродов на две взаимодействующие подсистемы IDE-электродов в виде двух «гребенок», в которых «зубчики» (штыревые электроды) одной расположены между зубчиками другой, или в форме плоской или цилиндрической двойной спирали электродов, — прокомментировал Андрей Паньков, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Эта принципиально новая концепция была реализована в физическом образце, представляющем собой многослойную структуру — своеобразный «слоеный пирог». Где основа — это пластина из пьезоэлектрического материала с нанесенными или встроенными электродами, которые разработали ученые. Сверху конструкция защищена полимерным покрытием, а по краям выведены контакты для подключения питания, что обеспечивает удобную интеграцию устройства в бортовую сеть самолета.

— Прежде чем изготовить такое устройство, мы выполнили компьютерное моделирование и испытали уменьшенные прототипы. В ходе экспериментов изучали, как разные частоты колебаний и толщина льда влияют на эффективность очистки. Результаты подтвердили способность механизма разрушать лед толщиной до 5 мм. При этом особенностью конструкции является встроенная самодиагностика: в режиме очистки сила тока достигает максимума, а после сброса льда падает до минимума. Именно интеллектуальность является ключевым преимуществом данной технологии — система способна самостоятельно определять момент появления льда, активировать процесс очистки и отключаться после его завершения. Это происходит без дополнительных датчиков и позволяет значительно экономить энергию, — рассказал Андрей Паньков.

Что касается временных показателей, полный цикл очистки — от обнаружения ледяного слоя до его полного удаления — занимает от нескольких секунд до минуты, в зависимости от площади обледенения и его толщины.

Для сравнения: традиционные решения, такие как химические реагенты и подача горячего воздуха, работают постоянно или циклически независимо от фактического наличия наледи, а пьезоэлектрические аналоги предыдущего поколения требуют непрерывной работы в течение всего периода ее образования, тогда как новая система активируется только при необходимости и снижает энергозатраты на 70–90% по сравнению с традиционными методами.

К тому же дополнительным преимуществом является внешний полимерный слой (защитная пленка), который при вибрациях интенсивно выделяет тепло, дополнительно ослабляя сцепление льда с поверхностью. Такое комбинированное воздействие — механическое и тепловое — гарантирует надежный сброс ледяного панциря даже в самых сложных погодных условиях. Благодаря этому общая эффективность системы на 30% выше, чем у традиционных противообледенительных технологий.

Разработка пермских ученых демонстрирует пример smart-материала, способного адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно решать проблему обледенения в реальном времени.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1301 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# обледенение
# полимерные покрытия
# самолеты
# технологии
# транспорт
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно