На картине немецкого художника обнаружили следы послевоенного сокрытия нацистской символики 

Исследуя картину немецкого художника Эриха Меркера, созданную во времена Третьего рейха, ученые выявили под поздними слоями краски более ранние изображения. По мнению авторов научной работы, так пытались преднамеренно скрыть изначальные элементы композиции, а сами изменения внесли уже в послевоенный период. Вероятнее всего, это сделали на фоне радикального отказа от нацистской символики в Германии по окончании войны.

Эрих Меркер (1891-1973) — художник из Мюнхена, который с 1933 по 1945 год создавал картины с нацистской символикой и был достаточно известным живописцем в Третьем рейхе. Его творчество активно использовали национал-социалисты в пропагандистских целях, а сам он регулярно выставлялся на Больших немецких художественных выставках в Мюнхене, которые посещал и часто оценивал лично Адольф Гитлер.

Излюбленной темой Меркера был промышленный пейзаж. Нацистский режим заказывал ему монументальные полотна, прославляющие «успехи» гитлеровской индустриализации. Он писал заводы, сталелитейные предприятия и масштабные стройки автобанов, а также мосты и дороги, призванные демонстрировать техническое превосходство и возрождение новой Германии.

Одна из самых известных и примечательных работ Меркера — «Место 9 ноября» (Die Stätte des 9. November). Картина написана в 1934 году и посвящена памяти нацистского «Пивного путча», произошедшего в Мюнхене 9 ноября 1923-го. Она изображает мемориал у Фельдхернхалле — место, связанное с памятью о неудачной попытке путча Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

После Второй мировой войны Меркер продолжил художественную деятельность. Он вернулся к тем же сюжетам, но изменил их содержание. Например, художник часто создавал новые версии «Место 9 ноября», но уже без нацистской символики. Менял названия работ — «Фельдхернхалле» или «Мюнхен на Одеонсплац», убирал из сюжета солдат, а вместо нацистского флага рисовал сине-белый баварский.

Одна из таких версий «Место 9 ноября» долгие годы висела в доме родителей продюсера и режиссера Томаса Шубауэра (Thomas Schuhbauer). Картину подарили его семье на свадьбу в 1966 году. На первый взгляд ничего особенного: мирный вид Мюнхена, баварский флаг, никаких солдат. Но присмотревшись, Шубауэр заметил на краю баварского флага красноватые следы краски, которые выбиваются из общей цветовой гаммы, что натолкнуло режиссера на мысль провести исследования и выяснить, почему на картине остались эти красные следы.

За помощью он обратился к специалистам из Берлинского исследовательского центра и привлек физика Йоанну Мантувалолу (Ioanna Mantouvalou) из Берлинского технического университета. Для анализа специалисты использовали рентгенофлуоресцентную спектроскопию, которая позволяет изучать состав материалов без повреждения поверхности: «просвечивать» картину, определять химические элементы в слоях краски и видеть скрытые нижние слои.

Рентгенофлуоресцентная спектроскопия выявила нацистские венки на монументе, фигуры солдат и руки прохожих, поднятые в нацистском приветствии / © Erich Mercker, Thomas Schuhbauer, Ioanna Mantouvalou

Результаты показали, что картина не просто переписана, а на ней замаскированы нацистские символы. Под сине-белым баварским флагом обнаружили свастику. Также поверх закрасили нацистские венки на монументе, фигуры солдат и руки прохожих, поднятые в нацистском приветствии.

Для перекрытия старого изображения использовали масляные краски с высоким содержанием диоксида титана. Этот пигмент больше нигде на полотне не встречается. Среди личных тюбиков краски немецкого художника ранее находили краску с маркировкой «Titanium White 10103 Schmincke». Этот факт и другие косвенные улики говорят в пользу того, что изменял картину сам Меркер. По мнению Мантувалолу, делал он это либо второпях, либо без особого старания.

Исследователи полагают, что изученная картина — ранняя версия «Место 9 ноября», которую Меркер создал до окончания Второй мировой. Художник сохранил картину после войны, но позже изменил ее, вероятно, чтобы продать.

Анализ флага / © Erich Mercker, Thomas Schuhbauer, Ioanna Mantouvalou

Когда гитлеровская Германия потерпела поражения, произведения искусства с явными нацистскими символами оказались под запретом, а художники, работавшие во времена Третьего рейха, стремились приспособиться к новой политической реальности. Скорее всего, именно эти перемены подтолкнули Меркера изменить содержание картины, сохранив при этом ее композицию.

Команда Мантувалолу нашла первое физическое доказательство сокрытия нацистской символики в наследии Меркера. Ранее исследователи лишь предполагали, что художник старался скрывать связь с нацистской эпохой. Теперь этому появилось подтверждение.

Результаты научной работы представлены в журнале npj Heritage Science.

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Игорь Байдов 576 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.