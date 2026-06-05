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5 июня, 14:32
Илья Гриднев
15

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

❋ 3.7

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
Антенная решетка Аллена — совместный проект Института SETI и радиоастрономической лаборатории Калифорнийского университета в Беркли / © Seth Shostak/SETI Institute

Летом 2025 года астрономы открыли 3I/ATLAS. Это третье небесное тело в истории наблюдений, прилетевшее в Солнечную систему от другой звезды.

Анализ орбиты и газовых выбросов показал, что новый гость оказался кометой, пусть и сильно отличающейся от тех, что встречаются вокруг Солнца, либо залетавших ранее. Но космические исследователи рассматривают любые межзвездные массы как полигон для испытания алгоритмов поиска внеземного разума.

Эта гипотеза тесно связана с земным опытом. Человеческие аппараты серии «Вояджер» через миллионы лет тоже неизбежно станут пассивными межзвездными объектами для обитателей других планетных систем. Если чужая цивилизация когда-то отправила аналогичный зонд к нашему Солнцу, он мог слабо транслировать накопленные данные. 

Надежным признаком технологического устройства считается узкополосный радиосигнал. Природа не способна генерировать такие узконаправленные радиоволны, поэтому они подтвердили бы контакт.

Базовая проблема подобных измерений упирается в колоссальный слой земных помех: миллионы сигналов от спутников, авиационных радаров и сотовых вышек. Чтобы найти слабый «космический шепот», необходимо отсеять весь машинный шум человечества. Новое наблюдение впервые просканировало путь 3I/ATLAS в высокочастотном диапазоне с учетом скорости кометы.

Ученые из Института SETI захотели узнать, испускает ли 3I/ATLAS искусственные волны связи. Для этого исследователи перепрограммировали Антенную решетку Аллена в Калифорнии. Результаты опубликовали в журнале The Astronomical Journal

Астрономы непрерывно следили за межзвездным объектом чуть больше семи часов. Они охватили спектр от одного до девяти гигагерц. Исследователи применили программу для поиска узкополосных аномалий, которая вычленяла частоты, учитывая ускорение объекта по мере сближения с Землей.

Для чистоты эксперимента ученые непрерывно сравнивали луч на объект с другим лучом, смотревшим на пустой участок неба. При этом алгоритм отсева работал лишь для сценария плавного полета, не учитывая кувыркание кометы вокруг своей оси, поскольку быстрое вращение передатчика дало бы непредсказуемые скачки частоты.

Первичный компьютерный анализ выдал более 74 миллионов узкополосных всплесков. Ученые сразу удалили из выборки загруженные участки эфира наподобие частот американских геостационарных спутников, забраковав 16% спектра. Затем программно отсеяли те сигналы, чье смещение не совпадало с физикой движения кометы 3I/ATLAS.

После фильтрации осталось только 211 аномалий. Каждую из них специалисты проверили вручную, но ни один всплеск не выдержал визуального контроля. Все оказались сложным отраженным эхом от земных сигналов. 

На основе наблюдения ученые выполнили расчет мощности. Если бы на 3I/ATLAS непрерывно и без кувырков работал радиопередатчик, его максимальная отдача в исследованных частотах не могла превышать 110 ватт — это сопоставимо с потреблением лампы накаливания. Поскольку астрономы ничего не зафиксировали, они сделали однозначный вывод: на 3I/ATLAS нет передатчиков такой или большей мощности.

Поиск узконаправленных частот ожидаемо обошелся без сенсаций. Астрономы закрыли вопрос о наличии активных передатчиков на 3I/ATLAS и подтвердили его естественное формирование.

Одновременно работа наглядно показала возросшую скорость частной науки. В классической астрономии графики телескопов расписаны на месяцы вперед, однако огромную решетку Аллена смогли навести на сложную новую цель уже 2 июля 2025 года — всего через 23 часа после того, как мир узнал об открытии кометы.

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Илья Гриднев
174 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
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