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4 июня, 15:39
Марк Чернов
138

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

❋ 5.2

Международная группа ученых впервые определила природу необычных космических вспышек, которые оставались загадкой для науки на протяжении нескольких лет.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические сигналы
# Млечный путь
Радиотелескоп ASKAP в обсерватории Мерчисон (Западная Австралия), зафиксировавший периодические радиовсплески звездной системы ASKAP J1745−5051
Радиотелескоп ASKAP в обсерватории Мерчисон (Западная Австралия), зафиксировавший периодические радиовсплески звездной системы ASKAP J1745−5051 / © Alex Cherney, CSIRO

Речь идет о мощных всплесках радиоволн, которые повторяются с необычно большими интервалами. В отличие от стандартных мертвых звезд, пульсирующих тысячи раз в секунду, эти объекты подают голос всего раз в несколько минут или даже часов. С момента их обнаружения в 2022 году астрономы насчитали в Млечном Пути около дюжины таких точек, но до сих пор не понимали, что именно их порождает. Изначально грешили на угасающие нейтронные звезды, однако математические расчеты показывали: при таком замедлении они вообще не должны излучать энергию.


Ответ пришел с неожиданной стороны в исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Nature Astronomy. Аспирант Калеб Роуз (Caleb Rose) вместе с коллегами детально изучил один из таких космических маяков под названием ASKAP J1745−5051. Оказалось, за вспышками скрывается тесный тандем из двух абсолютно разных светил — белого и красного карликов. Они вращаются вокруг общего центра тяжести так близко, что совершают полный оборот всего за 1,4 часа.


Белый карлик — это сверхплотный остаток старой звезды вроде нашего Солнца, который сжался до размеров Земли, но сохранил колоссальную массу. Из-за мощнейшей гравитации он буквально сдирает вещество с более слабого соседа, красного карлика. Потоки падающего газа раскаляются и начинают ярко светиться в рентгеновском диапазоне, а на стыке магнитных полей двух звезд рождаются мощные радиовсплески. Из-за стабильного вращения этой пары вспышки повторяются с идеальной регулярностью, буквально минута в минуту.


Система ASKAP J1745−5051 стала вторым известным объектом такого типа, который регулярно излучает в рентгеновском диапазоне, и первым, у которого этот процесс удалось полностью объяснить. Что примечательно, радиовсплески и рентгеновское свечение не совпадают по времени — это доказало, что они рождаются в разных частях этого звездного дуэта.


Астрофизики уже назвали эту находку «космическим Розеттским камнем» — по аналогии с древней плитой, помогшей расшифровать египетские иероглифы. Понимание одного объекта дает ключ к разгадке всех остальных подобных явлений в Галактике.


«Теперь у нас появился инструмент для расшифровки. Эта система поможет четко определить, какие из медленных космических вспышек исходят от одиночных мертвых звезд, а какие — от подобных пар с белыми карликами», — отметил Роуз.

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Марк Чернов
4 статей
Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические сигналы
# Млечный путь
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