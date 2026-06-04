Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Речь идет о мощных всплесках радиоволн, которые повторяются с необычно большими интервалами. В отличие от стандартных мертвых звезд, пульсирующих тысячи раз в секунду, эти объекты подают голос всего раз в несколько минут или даже часов. С момента их обнаружения в 2022 году астрономы насчитали в Млечном Пути около дюжины таких точек, но до сих пор не понимали, что именно их порождает. Изначально грешили на угасающие нейтронные звезды, однако математические расчеты показывали: при таком замедлении они вообще не должны излучать энергию.



Ответ пришел с неожиданной стороны в исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Nature Astronomy. Аспирант Калеб Роуз (Caleb Rose) вместе с коллегами детально изучил один из таких космических маяков под названием ASKAP J1745−5051. Оказалось, за вспышками скрывается тесный тандем из двух абсолютно разных светил — белого и красного карликов. Они вращаются вокруг общего центра тяжести так близко, что совершают полный оборот всего за 1,4 часа.



Белый карлик — это сверхплотный остаток старой звезды вроде нашего Солнца, который сжался до размеров Земли, но сохранил колоссальную массу. Из-за мощнейшей гравитации он буквально сдирает вещество с более слабого соседа, красного карлика. Потоки падающего газа раскаляются и начинают ярко светиться в рентгеновском диапазоне, а на стыке магнитных полей двух звезд рождаются мощные радиовсплески. Из-за стабильного вращения этой пары вспышки повторяются с идеальной регулярностью, буквально минута в минуту.



Система ASKAP J1745−5051 стала вторым известным объектом такого типа, который регулярно излучает в рентгеновском диапазоне, и первым, у которого этот процесс удалось полностью объяснить. Что примечательно, радиовсплески и рентгеновское свечение не совпадают по времени — это доказало, что они рождаются в разных частях этого звездного дуэта.



Астрофизики уже назвали эту находку «космическим Розеттским камнем» — по аналогии с древней плитой, помогшей расшифровать египетские иероглифы. Понимание одного объекта дает ключ к разгадке всех остальных подобных явлений в Галактике.



«Теперь у нас появился инструмент для расшифровки. Эта система поможет четко определить, какие из медленных космических вспышек исходят от одиночных мертвых звезд, а какие — от подобных пар с белыми карликами», — отметил Роуз.

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