Кто такой AI-тренер? Зачем космическим компаниям специалисты по биодизайну? И почему через десять лет фраза «я работаю с нейроинтерфейсами» будет звучать так же привычно, как сегодня «я работаю в IT»?

Мир меняется быстрее, чем успевают появляться учебники. По прогнозам, большинство современных школьников будут работать в профессиях, которых пока еще даже нет. Но появляются они не из фантастики, а из науки.

Расшифровали ДНК – появилась генная инженерия, а следом – профессия биоинформатика. Научились имитировать работу нейронов – теперь нужны промпт-инженеры и AI-тренеры. Поняли, как работает мозг – и вот уже рынку требуются специалисты по нейроинтерфейсам.

Физик Анна Коротченкова расскажет, какие профессии возникают из открытий прямо сейчас и что можно начинать учить уже сегодня. Слушатели узнают, почему научное мышление и умение сомневаться станут главными навыками завтрашнего дня.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 461 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.