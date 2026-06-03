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3 июня, 16:38
Марк Чернов
1
162

Пяти постов хватило, чтобы убедить человека в чем угодно

❋ 5.9

Пяти постов на одну тему достаточно, чтобы сформировать мнение. Новое исследование показало, что убеждения в соцсетях фиксируются быстрее, чем включается критическое мышление.

Психология
# fake news
# дезинформация
# критическое мышление
# Психология
# социальные сети
В современную эпоху соцсети стали ключевым средством распространения фейков
В современную эпоху соцсети стали ключевым средством распространения фейков / © Timothy A. Clary, AFP via Getty Images

Пользователи социальных сетей начинают формировать устойчивое мнение по незнакомой теме уже после пяти публикаций с похожей позицией — и после этого подтверждающую информацию воспринимают охотнее, а опровергающую легче отвергают. Причем этот механизм работает независимо от того, правдивы ли исходные посты. Научная работа вышла в журнале Information Systems Research.

Исследователи из Тринити-колледжа Дублина (Ирландия) и бизнес-школы NEOMA (Франция) провели три контролируемых эксперимента с 610 участниками, которых просили листать ленту соцсети. Людям показывали публикации на незнакомые темы, воспроизводя обычное поведение пользователя интернета.

Традиционно считалось, что мнение складывается так: человек сначала оценивает достоверность информации, потом делает вывод. Эксперименты показали обратное. В быстроменяющейся ленте оценка достоверности и формирование мнения идут параллельно. В первые же секунды знакомства с темой решающую роль играют не факты, а повторяемость и смысловая связность. Чем более похожи друг на друга попадающиеся пользователю публикации, тем быстрее они начинают восприниматься им как достоверные.

Авторы исследования ввели понятие «точка критической информации». Это порог, после которого складывающееся впечатление начинает самоподкрепляться: следующие посты, совпадающие с уже возникшим мнением, усваиваются легче и охотнее репостятся. Опровергающая информация, напротив, воспринимается скептически, даже если она фактически точнее. В среднем этот порог наступает примерно после пяти публикаций.

Особенно важен следующий результат: участники, получавшие ложную информацию, вели себя на первых стадиях формирования мнения практически так же, как те, кому показывали достоверные данные. Иными словами, на начальном этапе мозг человека без специальной подготовки не отличает правду от лжи, а ориентируется на знакомую точку зрения.

Помимо этого, эксперимент выявил роль статуса источников информации. Аккаунты с профессиональными маркерами — например, с приставкой «доктор» в имени — вызывали большее доверие и провоцировали более активное взаимодействие даже при неподтвержденных регалиях источника. В ряде случаев такой аккаунт воспринимался как более авторитетный, чем страница с миллионной аудиторией, публикующая схожие по смыслу материалы.

«Наши результаты указывают на то, что первые встречи пользователя с информацией в интернете могут значить куда больше, чем платформы сейчас признают. К тому моменту, когда появляются опровержения, первичная интерпретация уже может быть выстроена», — отметил один из ученых, профессор Вену Путинеди (Venu Puthineedi).

Исследователи подчеркнули: их данные меняют само понимание того, где и когда нужно бороться с дезинформацией. Большинство платформ сегодня настроены на работу с уже устоявшимися убеждениями — помечают фейки, добавляют контекст и фактуру. Но если убеждение фиксируется в первые несколько секунд после столкновения с темой, любые последующие вмешательства оказываются запоздалыми и неэффективными.

Эксперты призвали переосмыслить алгоритмы ранжирования с учетом того, какой именно пост пользователь видит первым — особенно в периоды выборов, эпидемий и резонансных событий.

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Марк Чернов
1 статей
Психология
# fake news
# дезинформация
# критическое мышление
# Психология
# социальные сети
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Комментарии

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1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
3 секунды назад
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0
+
5 постов? Да умельцы с одной статьи убедят в чем угодно.
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Sam Dowson
3 секунды назад
5 постов? Да умельцы с одной статьи убедят в чем угодно.

Пяти постов хватило, чтобы убедить человека в чем угодно

Илья Ялин
2 минуты назад
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ulogin_vkontakte_36459212
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Vagos _
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Vasilii Naymov
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Кирпань Николай
1 час назад
Что-то в море эта способность им не особо помогает. Барахтаются в воде сколько могут, а потом тонут. Даже когда волн нет. Ни разу не видел скользящую

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Николай Цыгикало
2 часа назад
Van, ни на одном космодроме не видел столь резкого поворота подвозного пути к стартовой площадке на 90 градусов, четкий и резкий прямой угол, как на

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