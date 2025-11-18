Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

MQ-28 Ghost Bat впервые применит AIM-120: Boeing раскрыла сроки

Компания Boeing заявила, что ее беспилотный аппарат MQ-28 Ghost Bat готовится к первому реальному применению вооружения — пуску ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM — уже в следующем месяце.

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat / © Royal Australian Air Force

По данным компании, программа MQ-28 «входит в активную фазу», а интерес к ней проявляют потенциальные покупатели, включая ВМС США и Польшу. Разработка Ghost Bat началась в австралийском подразделении Boeing по заказу Королевских ВВС Австралии (RAAF), которые уже провели широкую программу испытаний своих восьми прототипов.

Ранее представители Boeing говорили, что пуск AIM-120 может состояться в конце 2025 или начале 2026 года.

Помимо того что это первый реальный пуск оружия для MQ-28, он может стать и первым в мире для беспилотника класса CCA (беспилотный аппарат, который будет сотрудничать и совместно действовать с пилотируемыми истребителями), по крайней мере среди известных случаев.

Испытание пройдет на полигоне Woomera Range Complex на юге Австралии и будет максимально приближено к боевому сценарию: MQ-28 попытается поразить реальную воздушную цель. Паркер не раскрыл деталей того, как именно дрон будет обнаруживать и сопровождать цель. MQ-28 обладает высокой модульностью — он может оснащаться различными датчиками, вооружением и полезной нагрузкой.