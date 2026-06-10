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Даже незначительное количество алкоголя повысила риск рака

Ученые из США и Канады пришли к выводу, что даже незначительное потребление алкоголя связано с риском рака, сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти. Работа не нашла общего защитного эффекта даже при малых дозах.

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Авторы работы опубликовали результаты в Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Они не наблюдали людей в одном эксперименте, а собрали и свели вместе большой массив уже известных данных. Сначала эксперты просмотрели более семи тысяч двухсот научных статей о болезнях и травмах, связанных с алкоголем. Затем эти оценки наложили на крупные американские базы данных о здоровье и с помощью статистического моделирования подсчитали, как разные уровни потребления алкоголя влияют на риск болезней, инвалидности и смерти на протяжении жизни.

Главный вывод звучит жестче, чем привычные разговоры о «полезном бокале». Исследователи не нашли общего защитного эффекта алкоголя ни на одном уровне потребления. Да, при малых дозах он может быть связан с более низким риском ишемической болезни сердца и инсульта. Но если смотреть на картину целиком — включая рак и другие хронические болезни, — эти возможные плюсы перевешивают минусы даже на уровне семи стандартных порций в неделю.

Авторы отдельно подчеркивают: риск для мужчин и женщин начинает расти выше одной стандартной порции в день. А уровень, который многие считают «умеренным» с бытовой точки зрения — две порции в день, — связан с заметно более высоким риском преждевременной смерти по причинам, связанным с алкоголем.

В самой статье приводят и более жесткий ориентир: при четырнадцати порциях в неделю риск смерти, связанной с алкоголем, достигает примерно одного случая на 25 человек.

Работа охватывает не только смертность, но и широкий круг состояний, связанных с алкоголем, — от рака пищевода, полости рта и молочной железы до сердечно-сосудистых болезней, заболеваний печени и травм. Авторы считают, что их расчеты дают более ясный ориентир, чем новые американские диетические рекомендации на 2025 — 2030 годы, где людям советуют просто ограничивать алкоголь без точного количественного порога.

При этом исследователи оговаривают важную вещь: речь идет о рисках на уровне населения, а не о точном прогнозе для каждого отдельного человека, поскольку на него влияют образ жизни, наследственность и особенности употребления алкоголя.