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Лекция
12+
Агамы и другие игуанообразные

Слушатели узнают, почему бородатую агаму называют самой социальной рептилией для детей и кому этот австралийский дракон подойдет больше, чем пушистый питомец.

Московский зоопарк
11 июня, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

О мероприятии

Что роднит агаму, игуану и хамелеона? Верно: все они — родственники из инфраотряда Игуанообразные. Но речь в лекции пойдет об одном из самых удивительных австралийских эндемиков — бородатой агаме. Эти ящерицы освоили практически все уголки Австралийского континента: от каменистых пустынь до сухих лесов, и научились выживать там, где дневная температура достигает +40°C.

Герпетолог Фадина Анастасия расскажет, почему агаму назвали «бородатой» и какую роль играет этот кожистый мешок в жизни ящерицы. Слушатели узнают, как устроена терморегуляция рептилий: чем гелиотермия отличается
от тигмотермии и почему без солнечных ванн агама не сможет переварить свой обед. Лектор обсудит уникальную водно-солевую экономию организма — как ящерица выживает в условиях дефицита влаги и зачем ей выделять мочевую кислоту в виде уратов.

Расписание
11
Четверг
Июнь 2026
ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

3 июня, 11:41
Александр Речкин
3
# биология
# животные
# природа
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