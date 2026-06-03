Слушатели узнают, почему бородатую агаму называют самой социальной рептилией для детей и кому этот австралийский дракон подойдет больше, чем пушистый питомец.
О мероприятии
Что роднит агаму, игуану и хамелеона? Верно: все они — родственники из инфраотряда Игуанообразные. Но речь в лекции пойдет об одном из самых удивительных австралийских эндемиков — бородатой агаме. Эти ящерицы освоили практически все уголки Австралийского континента: от каменистых пустынь до сухих лесов, и научились выживать там, где дневная температура достигает +40°C.
Герпетолог Фадина Анастасия расскажет, почему агаму назвали «бородатой» и какую роль играет этот кожистый мешок в жизни ящерицы. Слушатели узнают, как устроена терморегуляция рептилий: чем гелиотермия отличается
от тигмотермии и почему без солнечных ванн агама не сможет переварить свой обед. Лектор обсудит уникальную водно-солевую экономию организма — как ящерица выживает в условиях дефицита влаги и зачем ей выделять мочевую кислоту в виде уратов.
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