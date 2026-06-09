  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 июня, 10:03
Максим Абдулаев
2
117

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

❋ 3.9

Экономисты доказали, что даже микроскопические перебои в графике выдачи заработной платы провоцируют резкий рост домашнего насилия. Из-за календарных сдвигов, когда получку выдают перед выходными, следующий зарплатный период становится на пару дней длиннее. Анализ статистики за 25 лет показал, что необходимость растягивать бюджет до следующего чека вызывает в семьях такой стресс, что вероятность физической агрессии со стороны мужчины возрастает как минимум на 20%.

Психология
# бедность
# деньги
# насилие в семье
Кадр из сериала «Уборщица. История матери-одиночки» (Netflix, 2021)

Классическая экономическая теория гласит, что люди рациональны: если размер дохода не меняется, они способны планировать траты и откладывать деньги. Однако на практике даже мелкие финансовые неурядицы у работающих людей вызывают мощный психологический стресс. Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) и Университета Бата (Великобритания) решили выяснить, как кратковременные финансовые трудности влияют на безопасность внутри семьи, не отягощенной безработицей или нищетой.

Авторы работы, опубликованной в издании Journal of Health Economics, изучили проблему на примере американской системы оплаты труда. В частном секторе США зарплату обычно выдают дважды в месяц — 15-го числа и в последний день месяца. Если 15-е число выпадает на воскресенье, деньги переводят в пятницу 13-го. В результате до следующей выплаты (30-го числа) семье приходится жить не привычные 15 дней, а 17. Образуется временный дефицит наличных средств.

Ученые вычислили даты таких сдвигов и наложили их на данные Национального опроса о жертвах преступлений в США (NCVS) с 1995 по 2019 год. Дополнительно они проанализировали дневники покупок американцев и опросы о том, как люди тратят свое время в эти критические дни.

Результаты показали, что каждый дополнительный день растяжки бюджета увеличивает вероятность физического насилия над женщиной на 21,8%. Чаще всего агрессия вспыхивала в конце месяца, когда напряжение в доме достигало максимума из-за необходимости оплачивать аренду жилья и коммунальные услуги. Сильнее всего от календарных сдвигов страдали семьи с доходом ниже 25 000 долларов в год и домохозяйства с детьми.

При этом общий уровень уличной преступности (кражи, ограбления) в такие дни оставался неизменным. Люди не совершали преступлений ради денег, а срывали злость на партнере за закрытыми дверями.

Исследователи опровергли популярный миф о том, что всплески бытового насилия связаны со злоупотреблением алкоголем после получки. Анализ чеков продемонстрировал парадоксальную картину: в дни финансовой растяжки траты на спиртное падали. Физическую агрессию проявляли трезвые мужчины, взбешенные нехваткой денег.

Дневники времени показали, что женщины пытались спасти ситуацию. В дни задержек они тратили значительно больше времени на поиск скидок и акций в магазинах, а также урезали траты на кафе, досуг и личный уход, пытаясь свести концы с концами. Однако экономия не спасала их от вспышек мужской агрессии.

Ученые пришли к выводу, что психологическая стабильность семьи зависит не только от абсолютной суммы дохода, но и от ритмичности его поступления. Несовершенный институциональный дизайн выплат буквально калечит людей. Исследователи рекомендуют бизнесу и государству внедрять сервисы раннего доступа к заработанным деньгам или платить зарплату чаще, чтобы сгладить микрострессы, которые перерастают в насилие.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
165 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Психология
# бедность
# деньги
# насилие в семье
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Как мозг учится видеть лица
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Июн
300
Конец Солнца
Ельцин Центр
Екатеринбург
Проект
10 Июн
Бесплатно
Космос ближе
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июня, 14:35
Марк Чернов

Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.

Биология
# биотехнологии
# генетика
# стартапы
# стеатоз
8 июня, 10:23
Александр Березин

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.

История
# история
# медиевистика
# Средние века
# Столетняя война
# Франция
Выбор редакции
8 июня, 14:00
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко проанализировал принципы работы одежды с маркировкой UPF — технологии, которая блокирует до 98% ультрафиолетового излучения. В отличие от солнцезащитного крема, такая защита не смывается водой и действует весь день, но при этом требует правильного выбора материала. Эксперт развеял популярные мифы: почему мокрая хлопковая футболка не спасает от ожогов, можно ли загореть в UPF-купальнике и зачем горнолыжной куртке защита от солнца.

РТУ МИРЭА
# безопастность
# лето
# Солнце
# солнцезащитный крем
# ультрафиолетовое излучение
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
8 минут назад
-
0
+
Задержки зарплат месяцами и годами в России в 90е годы в расчет не брали? Значит результаты недостовереы.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Мышей научили «высыпаться» без сна

    9 июня, 10:19

  2. Осьминоги научились пользоваться «зеркалами заднего вида»

    9 июня, 10:18

  3. Новая разработка помогла за секунды планировать посевы с учетом десятков агрономических правил

    9 июня, 10:04

  4. Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

    9 июня, 10:03
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
3 минуты назад
Sam, тут же речь про преждевременные выплаты с отложенным эффектом на следующий месяц. Нас это не касается. У нас так не бывает

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Sam Dowson
8 минут назад
Задержки зарплат месяцами и годами в России в 90е годы в расчет не брали? Значит результаты недостовереы.

Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома

Игорь Горинов
19 минут назад
Стамбул не считается? Думаю, западная сторона может поспорит с Москвой, а если восточную добавить...

Европейские города, ранжированные по размеру

Алексей Беляев
35 минут назад
"Однако именно Китай сегодня демонстрирует самые высокие темпы наращивания ядерного потенциала в процентном отношении...". "...арсеналы

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

getech
1 час назад
Тут нестыковка, вначале до 1961 и даже до 1969 г. СССР гораздо больше делал запусков чем США, и где-то около 1969 года мы были в паритете с американцами до

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

susakinandrej2025
1 час назад
В Ростове-на-Дону подобный БПЛА появился в начале 2000-х. На его базе планировали создать систему контроля за гос границей, морского разведчика на

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Константин Стрельников...
1 час назад
Ivan, нам это ни к чему, мы знаем ответ - "проклятый Запад"

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
1 час назад
Антон, вы цвета не различаете, или информацию на схеме прочесть не в состоянии?

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
1 час назад
Единорожка, ну почему? Штамповала сов. наследие ракетостроения и зарабатывала на нём пока был спрос.

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Константин Стрельников...
1 час назад
Олег, нет США и деньги там в огромной степени от госпрограммы США. Если уж так смотреть, то в принципе в США деньги многих стран мира. А мы профукали

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Игорь Коняшов
2 часа назад
Сергей, Я указал на факты. Вы пытаетесь неуклюже шутить) Это немножко разный уровень аргументации...

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Сергей Механик
3 часа назад
Игорь, всегда приятно узнать комментарий специалиста. Теперь всё понятно.

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Павел Коковин
3 часа назад
Алексей, Частные библиотеки не учитываются. Общедоступных всего 440, что тоже не мало, но меньше минимума. А вот в Нижнем Новгороде 102 общедоступных

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Valery Sulackov
3 часа назад
Aitneics, так ведь и добавляет. Откуда иначе эти фото мутанты всеразличной техники. По легенде это из-за того, чтобы не нарушать авторские права.

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Павел Коковин
3 часа назад
Mikhail, Нет, он прав, мой косяк, не проверил всё досконально. Выше отписал. Но сути это всё равно не изменило.

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Павел Коковин
3 часа назад
Иван, Вы задали правильный вопрос. Почему-то google карты посчитали 3 библиотеки города Калтан частью Осинников, хотя они уже давно не связанны

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Amfibra
3 часа назад
Конечно отменят природное происхождение. Даже если знают, что это 100% природное. В "науке" уже давно фальсификации делают именно официалы. Для

Ученые опровергли столетний вывод о природном происхождении древнейших наскальных рисунков Британии

Autotrade222
3 часа назад
Василий, он в небе парит как альбатрос. 😂

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Павел Коковин
3 часа назад
Иван, Ок) Новосибирск, население 1.64млн, библиотек: 87. На 100к населения ~ 5.3 библиотеки. Но ладно, может немного не хватило, чтобы попасть в десяточку)

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Игорь Коняшов
3 часа назад
Сергей, Ну вам, дилетанту, безусловно виднее) Количество боеголовок определяет степень ущерба, наносимого противнику и соответственно силу

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно