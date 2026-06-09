Даже незначительная задержка зарплаты вызвала всплеск насилия дома
Экономисты доказали, что даже микроскопические перебои в графике выдачи заработной платы провоцируют резкий рост домашнего насилия. Из-за календарных сдвигов, когда получку выдают перед выходными, следующий зарплатный период становится на пару дней длиннее. Анализ статистики за 25 лет показал, что необходимость растягивать бюджет до следующего чека вызывает в семьях такой стресс, что вероятность физической агрессии со стороны мужчины возрастает как минимум на 20%.
Классическая экономическая теория гласит, что люди рациональны: если размер дохода не меняется, они способны планировать траты и откладывать деньги. Однако на практике даже мелкие финансовые неурядицы у работающих людей вызывают мощный психологический стресс. Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) и Университета Бата (Великобритания) решили выяснить, как кратковременные финансовые трудности влияют на безопасность внутри семьи, не отягощенной безработицей или нищетой.
Авторы работы, опубликованной в издании Journal of Health Economics, изучили проблему на примере американской системы оплаты труда. В частном секторе США зарплату обычно выдают дважды в месяц — 15-го числа и в последний день месяца. Если 15-е число выпадает на воскресенье, деньги переводят в пятницу 13-го. В результате до следующей выплаты (30-го числа) семье приходится жить не привычные 15 дней, а 17. Образуется временный дефицит наличных средств.
Ученые вычислили даты таких сдвигов и наложили их на данные Национального опроса о жертвах преступлений в США (NCVS) с 1995 по 2019 год. Дополнительно они проанализировали дневники покупок американцев и опросы о том, как люди тратят свое время в эти критические дни.
Результаты показали, что каждый дополнительный день растяжки бюджета увеличивает вероятность физического насилия над женщиной на 21,8%. Чаще всего агрессия вспыхивала в конце месяца, когда напряжение в доме достигало максимума из-за необходимости оплачивать аренду жилья и коммунальные услуги. Сильнее всего от календарных сдвигов страдали семьи с доходом ниже 25 000 долларов в год и домохозяйства с детьми.
При этом общий уровень уличной преступности (кражи, ограбления) в такие дни оставался неизменным. Люди не совершали преступлений ради денег, а срывали злость на партнере за закрытыми дверями.
Исследователи опровергли популярный миф о том, что всплески бытового насилия связаны со злоупотреблением алкоголем после получки. Анализ чеков продемонстрировал парадоксальную картину: в дни финансовой растяжки траты на спиртное падали. Физическую агрессию проявляли трезвые мужчины, взбешенные нехваткой денег.
Дневники времени показали, что женщины пытались спасти ситуацию. В дни задержек они тратили значительно больше времени на поиск скидок и акций в магазинах, а также урезали траты на кафе, досуг и личный уход, пытаясь свести концы с концами. Однако экономия не спасала их от вспышек мужской агрессии.
Ученые пришли к выводу, что психологическая стабильность семьи зависит не только от абсолютной суммы дохода, но и от ритмичности его поступления. Несовершенный институциональный дизайн выплат буквально калечит людей. Исследователи рекомендуют бизнесу и государству внедрять сервисы раннего доступа к заработанным деньгам или платить зарплату чаще, чтобы сгладить микрострессы, которые перерастают в насилие.
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