Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
От летающих автомобилей до реактивных ранцев: насколько близко человечество к полетам на работу по небу?
На протяжении десятилетий мечта о личном полете — воплощенная в реактивных ранцах, ховербордах и летающих автомобилях — будоражила человеческое воображение. Идея проста, но грандиозна: свобода взлететь и отправиться куда угодно, в любое время, без пробок и дорог, ограничивающих путь.
Однако, пройдя уже четверть XXI века, эти персональные летающие машины остаются недоступными. Парадокс в том, что нужные технологии уже существуют. Инженеры, стартапы и энтузиасты по всему миру строят действующие прототипы прямо в мастерских и гаражах. Так почему же люди все еще не поднялись в воздух?
Большинство современных персональных летательных аппаратов относятся к категории EVTOL — Electric Vertical Takeoff and Landing aircraft, то есть электрических аппаратов вертикального взлета и посадки. По сути, это крупные дроны на аккумуляторах, способные поднимать в воздух одного или нескольких пассажиров.
Одной из ключевых фигур этого движения снизу стал Хантер Ковальд, основатель компании Sky Surfer Aircraft, Inc. Его летающий скейтборд Sky Surfer, оснащенный роторами, стал вирусной сенсацией, объединив эстетику экстремальных видов спорта с серьезной инженерией. Аппарат способен лететь со скоростью до 65 километров в час в течение 20 минут и поднимать до 225 килограммов — яркое доказательство того, как близко самодельная авиация подошла к коммерческой реальности.
Похожие эксперименты ведет компания Omni Hoverboards, а Ascend Dynamics работала над системой в стиле джетпака, где двенадцать роторов размещались в рюкзаке. Хотя проект, похоже, приостановлен, он отражает все разнообразие подходов, рождающихся в сообществе разработчиков сверхлёгких летательных аппаратов.
Пока энтузиасты экспериментируют с компактными роторными системами, другие компании черпают вдохновение в мире кино.
Gravity Industries создала джетпак, напоминающий костюм Железного человека: миниатюрные реактивные двигатели на руках позволяют пилоту управлять полетом при помощи движений рук.
Тем временем Volonort Airbike воплощает мечту из «Звездных войн»: аэромотоцикл, способный разгоняться до 200 километров в час за счет реактивной тяги.
Обе компании успешно продемонстрировали работающие прототипы, а Volonort уже принимает предзаказы. Однако использование реактивного топлива делает эти устройства малодоступными для широкой публики. Это впечатляющие инженерные достижения — но не замена автомобилям ближайшего будущего.
Следующая ступень — летающие автомобили. Один из самых известных примеров — Jetson ONE, разработанный польской компанией. Внешне он напоминает увеличенный дрон с восемью роторами и одноместной кабиной. Аппарат способен лететь до 20 минут со скоростью свыше 160 километров в час. Jetson позиционирует свое детище, а как потенциальное средство для спасателей и аварийных служб.
Другая компания — ALEF — пошла еще дальше. Ее модель, название которой прямо переводится как «Летающий автомобиль», объединяет функции машины и летательного аппарата. Сетчатый корпус пропускает воздух вертикально, позволяя устройству взлетать прямо с дороги. На земле оно движется со скоростью до 40 километров в час, а в воздухе способно пролететь около 180 километров в час. Благодаря карданной кабине пассажиры остаются в горизонтальном положении даже во время перехода между режимами.
Пока стартапы работают над персональными моделями, крупные компании осваивают рынок городской воздушной мобильности.
Archer Aviation и Joby Aviation лидируют в разработке многоместных EVTOL, которые могут стать аэротакси.
Модель Midnight от Archer полностью электрическая, рассчитана на четырех пассажиров и пилота, развивает скорость до 240 километров в час. Она предназначена для коротких городских перелетов (20–80 километров) и может изменить транспортную систему мегаполисов вроде Нью-Йорка.
Компания Joby Aviation тестирует аппараты на водородных топливных элементах и уже совершила рекордный полет на 840 километров. В ближайшем будущем Joby планирует запустить сервис воздушного такси в ОАЭ — показатель того, насколько глобальной стала гонка EVTOL.
Подобно тому, как дроны изменили аэрофотосъемку, EVTOL теперь формируют и будущее авиабезопасности. Многие аппараты оснащены автопилотами, датчиками стабилизации, системами предотвращения столкновений, GPS-навигацией и функцией автоматического возвращения домой.
В отличие от вертолетов, требующих опытных пилотов, будущие EVTOL смогут летать с минимальным участием человека. Некоторые модели будут предлагать «помощь в полете», другие станут полностью автономными. Учитывая, что в воздухе препятствий меньше, чем на дорогах, автономный полет может оказаться даже безопаснее вождения автомобиля.
Технология уже готова, но законодательство пока отстает. Авиационные нормы, созданные для традиционных самолетов, с трудом приспосабливаются к новым классам машин.
Крупные EVTOL проходят многоэтапные сертификационные испытания — например, Joby Aviation уже преодолела три из пяти этапов сертификации Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
В скором будущем революция личных полетов перестанет быть фантазией. Технологии существуют, прототипы летают, инвестиции растут. Но барьеры — законодательство, безопасность и масштабирование — все еще сдерживают массовый прорыв.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
3 Августа, 2016
«Стартест» от NASA
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии