Андрей Привалов
Андрей Привалов
9 ноября, 19:20
Рейтинг: +21
Посты: 113

От летающих автомобилей до реактивных ранцев: насколько близко человечество к полетам на работу по небу?

На протяжении десятилетий мечта о личном полете — воплощенная в реактивных ранцах, ховербордах и летающих автомобилях — будоражила человеческое воображение. Идея проста, но грандиозна: свобода взлететь и отправиться куда угодно, в любое время, без пробок и дорог, ограничивающих путь.

Сообщество
# авиация
# технологии
# транспорт
Джетпаки Gravity Industries (слева) и аэромотоцикл Volonaut (справа) / © Gravity Industries / Volonaut
Джетпаки Gravity Industries (слева) и аэромотоцикл Volonaut (справа) / © Gravity Industries / Volonaut

Однако, пройдя уже четверть XXI века, эти персональные летающие машины остаются недоступными. Парадокс в том, что нужные технологии уже существуют. Инженеры, стартапы и энтузиасты по всему миру строят действующие прототипы прямо в мастерских и гаражах. Так почему же люди все еще не поднялись в воздух?

Большинство современных персональных летательных аппаратов относятся к категории EVTOL — Electric Vertical Takeoff and Landing aircraft, то есть электрических аппаратов вертикального взлета и посадки. По сути, это крупные дроны на аккумуляторах, способные поднимать в воздух одного или нескольких пассажиров.

Sky Surfer / © Getty Images
Sky Surfer / © Getty Images

Одной из ключевых фигур этого движения снизу стал Хантер Ковальд, основатель компании Sky Surfer Aircraft, Inc. Его летающий скейтборд Sky Surfer, оснащенный роторами, стал вирусной сенсацией, объединив эстетику экстремальных видов спорта с серьезной инженерией. Аппарат способен лететь со скоростью до 65 километров в час в течение 20 минут и поднимать до 225 килограммов — яркое доказательство того, как близко самодельная авиация подошла к коммерческой реальности.

Похожие эксперименты ведет компания Omni Hoverboards, а Ascend Dynamics работала над системой в стиле джетпака, где двенадцать роторов размещались в рюкзаке. Хотя проект, похоже, приостановлен, он отражает все разнообразие подходов, рождающихся в сообществе разработчиков сверхлёгких летательных аппаратов.

Пока энтузиасты экспериментируют с компактными роторными системами, другие компании черпают вдохновение в мире кино.

Gravity Industries создала джетпак, напоминающий костюм Железного человека: миниатюрные реактивные двигатели на руках позволяют пилоту управлять полетом при помощи движений рук.

Тем временем Volonort Airbike воплощает мечту из «Звездных войн»: аэромотоцикл, способный разгоняться до 200 километров в час за счет реактивной тяги.

Обе компании успешно продемонстрировали работающие прототипы, а Volonort уже принимает предзаказы. Однако использование реактивного топлива делает эти устройства малодоступными для широкой публики. Это впечатляющие инженерные достижения — но не замена автомобилям ближайшего будущего.

Летательный аппарат Jetson ONE / © JetsonAero
Летательный аппарат Jetson ONE / © JetsonAero

Следующая ступень — летающие автомобили. Один из самых известных примеров — Jetson ONE, разработанный польской компанией. Внешне он напоминает увеличенный дрон с восемью роторами и одноместной кабиной. Аппарат способен лететь до 20 минут со скоростью свыше 160 километров в час. Jetson позиционирует свое детище, а как потенциальное средство для спасателей и аварийных служб.

Другая компания — ALEF — пошла еще дальше. Ее модель, название которой прямо переводится как «Летающий автомобиль», объединяет функции машины и летательного аппарата. Сетчатый корпус пропускает воздух вертикально, позволяя устройству взлетать прямо с дороги. На земле оно движется со скоростью до 40 километров в час, а в воздухе способно пролететь около 180 километров в час. Благодаря карданной кабине пассажиры остаются в горизонтальном положении даже во время перехода между режимами.

Пока стартапы работают над персональными моделями, крупные компании осваивают рынок городской воздушной мобильности.

Archer Aviation и Joby Aviation лидируют в разработке многоместных EVTOL, которые могут стать аэротакси.

Модель Midnight от Archer полностью электрическая, рассчитана на четырех пассажиров и пилота, развивает скорость до 240 километров в час. Она предназначена для коротких городских перелетов (20–80 километров) и может изменить транспортную систему мегаполисов вроде Нью-Йорка.

Компания Joby Aviation тестирует аппараты на водородных топливных элементах и уже совершила рекордный полет на 840 километров. В ближайшем будущем Joby планирует запустить сервис воздушного такси в ОАЭ — показатель того, насколько глобальной стала гонка EVTOL.

Подобно тому, как дроны изменили аэрофотосъемку, EVTOL теперь формируют и будущее авиабезопасности. Многие аппараты оснащены автопилотами, датчиками стабилизации, системами предотвращения столкновений, GPS-навигацией и функцией автоматического возвращения домой.

В отличие от вертолетов, требующих опытных пилотов, будущие EVTOL смогут летать с минимальным участием человека. Некоторые модели будут предлагать «помощь в полете», другие станут полностью автономными. Учитывая, что в воздухе препятствий меньше, чем на дорогах, автономный полет может оказаться даже безопаснее вождения автомобиля.

Технология уже готова, но законодательство пока отстает. Авиационные нормы, созданные для традиционных самолетов, с трудом приспосабливаются к новым классам машин.

Крупные EVTOL проходят многоэтапные сертификационные испытания — например, Joby Aviation уже преодолела три из пяти этапов сертификации Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В скором будущем революция личных полетов перестанет быть фантазией. Технологии существуют, прототипы летают, инвестиции растут. Но барьеры — законодательство,  безопасность и масштабирование — все еще сдерживают массовый прорыв.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
