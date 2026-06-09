Ученые нашли способ менять форму пылевой плазмы без прямого контакта

Ученые из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН показали, как с помощью электронного пучка управлять плазмой, в которой присутствуют пылевые частицы. Такой пучок вводится прямо в плазменный объем, изменяя при этом не только траектории движения частиц, но и свойства самой плазмы. Такой подход актуален для систем газоочистки и плазмохимических реакторов.

Плазма представляет собой ионизированный газ, который проводит ток и может реагировать на внешнее магнитное поле. Когда в плазме находятся твердые микрочастицы, такая система становится намного сложнее из-за движения частиц и их влияния на свойства плазмы. Интересным объектом исследования является пылевая плазма. В своей работе исследователи рассматривают два типа таких систем: аэрозольную плазму, где твердые микрочастицы движутся хаотично, и пылевую плазму, где частицы образуют упорядоченные левитирующие структуры. Такие системы имеют большой потенциал применения в разных областях — от промышленности и нанотехнологий до медицины, экологии и космонавтики.

В этой работе ученые экспериментально и с помощью компьютерного моделирования исследовали влияние электронного пучка на плазменно-пылевые системы. Электронный пучок — это направленный поток быстрых электронов. В своих экспериментах физики создали плазму аргона или гелия, внутрь которой вводили пылевые частицы — порошок оксида алюминия, аморфного углерода или ацетилсалициловой кислоты. Далее через такую среду они пропускали электронный пучок и наблюдали за изменениями движения частиц и формы плазменного облака. Статья опубликована в журнале Journal of Applied Physics.

Исследователи обнаружили три режима поведения аэрозольной плазмы под воздействием тонкого пучка электронов: невозмущенный, переходный и возмущенный режимы. Тип режима определялся давлением газа, током электронного пучка и концентрацией пыли. В невозмущенном режиме электронный пучок практически не менял распределение частиц в объеме плазмы. В переходных режимах появились зоны разной конфигурации, свободные от частиц. В возмущенном режиме частицы активно выталкивались из области пучка.

Важным результатом стало то, что в переходном и возмущенном режимах движение частиц было не хаотичным. Они преимущественно двигались по направлению распространения электронного пучка и следовали за ним, когда пучок отклонялся от первоначального направления. Не менее интересным оказался эффект дистанционного влияния пучка на пылевые частицы: совершенно не обязательно направлять пучок непосредственно в пылевую плазму, достаточно, чтобы он проходил вблизи плазменного объема. Такой способ воздействия лучше всего подходит для управления упорядоченными плазменно-пылевыми структурами.

«Неожиданным было, что физические процессы в аэрозольной плазме сопровождаются весьма зрелищными эффектами, которые, как потом оказалось, объясняются неустойчивостями, создаваемыми электронным пучком. Важным оказалось и то, что такие неустойчивости мешают штатной работе пучково-плазменных установок, но ими можно эффективно управлять», — рассказала Татьяна Васильева, профессор кафедры физической химии МФТИ.

Моделирование показало, что частицы пыли могут забирать значительную часть энергии пучка. Согласно расчетам, при высокой концентрации пыль может забрать большую часть энергии, оставляя на ионизацию в пять раз меньше энергии. Это говорит о том, что пыль — не пассивная компонента, а активный участник процесса управления плазменным объемом, который во многом определяет его энергетические характеристики и состав.

Таким образом, электронный пучок можно рассматривать как инструмент направленного воздействия на аэрозольную и пылевую плазму. С его помощью можно менять форму плазменного объема, задавать движение пылевых частиц, создавать области, свободные от пыли, и наоборот — зоны с высокой концентрацией частиц. Кроме того, электронный пучок позволяет управлять энергетикой пылевой плазмы. Эти эффекты могут быть полезны при создании пучково-плазменных установок для электрофизических исследований и производственных технологий, где рабочей средой служит плазма с мелкодисперсными пылевыми частицами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 683 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.