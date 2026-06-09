Ученые нашли способ менять форму пылевой плазмы без прямого контакта
Ученые из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН показали, как с помощью электронного пучка управлять плазмой, в которой присутствуют пылевые частицы. Такой пучок вводится прямо в плазменный объем, изменяя при этом не только траектории движения частиц, но и свойства самой плазмы. Такой подход актуален для систем газоочистки и плазмохимических реакторов.
Плазма представляет собой ионизированный газ, который проводит ток и может реагировать на внешнее магнитное поле. Когда в плазме находятся твердые микрочастицы, такая система становится намного сложнее из-за движения частиц и их влияния на свойства плазмы. Интересным объектом исследования является пылевая плазма. В своей работе исследователи рассматривают два типа таких систем: аэрозольную плазму, где твердые микрочастицы движутся хаотично, и пылевую плазму, где частицы образуют упорядоченные левитирующие структуры. Такие системы имеют большой потенциал применения в разных областях — от промышленности и нанотехнологий до медицины, экологии и космонавтики.
В этой работе ученые экспериментально и с помощью компьютерного моделирования исследовали влияние электронного пучка на плазменно-пылевые системы. Электронный пучок — это направленный поток быстрых электронов. В своих экспериментах физики создали плазму аргона или гелия, внутрь которой вводили пылевые частицы — порошок оксида алюминия, аморфного углерода или ацетилсалициловой кислоты. Далее через такую среду они пропускали электронный пучок и наблюдали за изменениями движения частиц и формы плазменного облака. Статья опубликована в журнале Journal of Applied Physics.
Исследователи обнаружили три режима поведения аэрозольной плазмы под воздействием тонкого пучка электронов: невозмущенный, переходный и возмущенный режимы. Тип режима определялся давлением газа, током электронного пучка и концентрацией пыли. В невозмущенном режиме электронный пучок практически не менял распределение частиц в объеме плазмы. В переходных режимах появились зоны разной конфигурации, свободные от частиц. В возмущенном режиме частицы активно выталкивались из области пучка.
Важным результатом стало то, что в переходном и возмущенном режимах движение частиц было не хаотичным. Они преимущественно двигались по направлению распространения электронного пучка и следовали за ним, когда пучок отклонялся от первоначального направления. Не менее интересным оказался эффект дистанционного влияния пучка на пылевые частицы: совершенно не обязательно направлять пучок непосредственно в пылевую плазму, достаточно, чтобы он проходил вблизи плазменного объема. Такой способ воздействия лучше всего подходит для управления упорядоченными плазменно-пылевыми структурами.
«Неожиданным было, что физические процессы в аэрозольной плазме сопровождаются весьма зрелищными эффектами, которые, как потом оказалось, объясняются неустойчивостями, создаваемыми электронным пучком. Важным оказалось и то, что такие неустойчивости мешают штатной работе пучково-плазменных установок, но ими можно эффективно управлять», — рассказала Татьяна Васильева, профессор кафедры физической химии МФТИ.
Моделирование показало, что частицы пыли могут забирать значительную часть энергии пучка. Согласно расчетам, при высокой концентрации пыль может забрать большую часть энергии, оставляя на ионизацию в пять раз меньше энергии. Это говорит о том, что пыль — не пассивная компонента, а активный участник процесса управления плазменным объемом, который во многом определяет его энергетические характеристики и состав.
Таким образом, электронный пучок можно рассматривать как инструмент направленного воздействия на аэрозольную и пылевую плазму. С его помощью можно менять форму плазменного объема, задавать движение пылевых частиц, создавать области, свободные от пыли, и наоборот — зоны с высокой концентрацией частиц. Кроме того, электронный пучок позволяет управлять энергетикой пылевой плазмы. Эти эффекты могут быть полезны при создании пучково-плазменных установок для электрофизических исследований и производственных технологий, где рабочей средой служит плазма с мелкодисперсными пылевыми частицами.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.
Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Февраля, 2021
Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце
21 Февраля, 2018
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии