Индия приступила к созданию самого мощного водородного двигателя для локомотива

Индийская компания Concord Control Systems Limited (CNCRD) заключила контракт на сумму пять миллионов долларов с NTPC Limited на разработку самой мощной в мире силовой установки для водородного локомотива. В рамках проекта CNCRD переоборудует обычный дизельный локомотив в тяговый агрегат на водородных топливных элементах мощностью 3100 лошадиных сил.

Индийский локомотив / © Wikimedia Commons

Этот технологический прорыв более чем вдвое превышает нынешний мировой эталон для водородных железнодорожных систем, составляющий около 1600 лошадиных сил, и выведет Индию далеко вперед по сравнению с международными партнерами, которые пока ограничиваются пилотными проектами меньшей мощности.

Проект объединяет национальные инженерные разработки, водородные технологии и железнодорожную экспертизу. NTPC — крупнейшая интегрированная энергетическая компания Индии и один из ключевых драйверов национальной миссии по «зеленому» водороду — рассматривает этот локомотив как флагманскую демонстрацию практической применимости водорода в тяжелом транспорте.

Этот проект станет не только технологической вехой, но и стратегическим вкладом в формирующуюся водородную экономику Индии. Представитель NTPC Ритвик Гхош назвал его личным и институциональным достижением.

Помимо внутреннего рынка, Concord Control Systems Limited рассматривает возможности глобальной экспансии водородных локомотивов с потенциальными партнерствами в Европе, Японии, Австралии и на Ближнем Востоке.