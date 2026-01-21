Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Индия приступила к созданию самого мощного водородного двигателя для локомотива
Индийская компания Concord Control Systems Limited (CNCRD) заключила контракт на сумму пять миллионов долларов с NTPC Limited на разработку самой мощной в мире силовой установки для водородного локомотива. В рамках проекта CNCRD переоборудует обычный дизельный локомотив в тяговый агрегат на водородных топливных элементах мощностью 3100 лошадиных сил.
Этот технологический прорыв более чем вдвое превышает нынешний мировой эталон для водородных железнодорожных систем, составляющий около 1600 лошадиных сил, и выведет Индию далеко вперед по сравнению с международными партнерами, которые пока ограничиваются пилотными проектами меньшей мощности.
Проект объединяет национальные инженерные разработки, водородные технологии и железнодорожную экспертизу. NTPC — крупнейшая интегрированная энергетическая компания Индии и один из ключевых драйверов национальной миссии по «зеленому» водороду — рассматривает этот локомотив как флагманскую демонстрацию практической применимости водорода в тяжелом транспорте.
Этот проект станет не только технологической вехой, но и стратегическим вкладом в формирующуюся водородную экономику Индии. Представитель NTPC Ритвик Гхош назвал его личным и институциональным достижением.
Помимо внутреннего рынка, Concord Control Systems Limited рассматривает возможности глобальной экспансии водородных локомотивов с потенциальными партнерствами в Европе, Японии, Австралии и на Ближнем Востоке.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году
Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
