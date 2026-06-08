Слушатели узнают, какие из «суперспособностей» действительно существуют с точки зрения науки.

О мероприятии

Чтение мыслей, нечувствительность к боли, предсказание будущего, феноменальная память, суперзрение и суперслух… Наверняка каждый хоть раз мечтал обладать какой-то из этих способностей. А что, если супергерои уже среди людей?

Врач-терапевт, популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов расскажет, какие из «суперспособностей» действительно существуют с точки зрения науки, а какие – лишь красивая выдумка.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 30 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация