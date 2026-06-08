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Лекция
12+
Суперспособности: реальность или иллюзия?

Слушатели узнают, какие из «суперспособностей» действительно существуют с точки зрения науки.

ВДНХ
12 июня, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 119, стр. 30

О мероприятии

Чтение мыслей, нечувствительность к боли, предсказание будущего, феноменальная память, суперзрение и суперслух… Наверняка каждый хоть раз мечтал обладать какой-то из этих способностей. А что, если супергерои уже среди людей?

Врач-терапевт, популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов расскажет, какие из «суперспособностей» действительно существуют с точки зрения науки, а какие – лишь красивая выдумка.

Расписание
12
Пятница
Июнь 2026
проспект Мира, 119, стр. 30 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 30

8 июня, 11:41
Александр Речкин
3
# биология
# зрение
# медицина
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# биотехнологии
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# нейробиология
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Любовь С.

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Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
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# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
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