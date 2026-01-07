Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Научные миссии NASA частично спасены. На что хватит нового бюджета?
В июне Белый дом представил проект бюджета на 2026 финансовый год, предусматривающий почти 50-процентное сокращение финансирования научных программ NASA. А уже в июле администрация Трампа начала уведомлять руководителей десятков космических научных миссий о необходимости подготовить планы по их «закрытию» и выводу аппаратов из эксплуатации.
Некоторое время ситуация выглядела по-настоящему мрачной — однако затем вмешался Конгресс США, который определяет федеральный бюджет. Во многих вопросах в прошлом году он фактически уступил часть своих полномочий администрации Трампа. Но, как оказалось, не в том, что касается государственных расходов.
На протяжении лета и осени, пока Белый дом и законодатели вели напряженные переговоры по ряду направлений, члены Конгресса ясно дали понять: они намерены сохранить финансирование большей части научного портфеля NASA. Предварительные попытки свернуть действующие миссии были приостановлены.
В понедельник, 5 января 2026 года, Конгресс подтвердил эти намерения, обнародовав бюджетный план для NASA в объеме 24,4 миллиарда долларов в рамках согласительной процедуры, в ходе которой представители Палаты представителей и Сената вырабатывают окончательную версию бюджета. Итоговый документ предусматривает сокращение научного финансирования NASA всего на 1% — до 7,25 миллиардов долларов — в 2026 финансовом году.
Как сообщило издание Ars Technica, палата представителей может вынести законопроект о финансировании ведомств, отвечающих за торговлю, юстицию, науку и смежные направления, на голосование уже на этой неделе. Сенат, возможно, последует за ней на следующей. Ожидается, что президент Трамп подпишет документ, после чего он вступит в силу немедленно — в рамках текущего финансового года, начавшегося 1 октября.
Крупнейшей жертвой в научном бюджете NASA стала программа Mars Sample Return — инициируемая агентством миссия по доставке марсианских образцов горных пород и грунта для исследования в земных лабораториях.
«В предлагаемом бюджете соглашение не предусматривает поддержку текущей программы Mars Sample Return (MSR)», — говорится в бюджетных документах. — «Однако технологические возможности, разрабатываемые в рамках MSR, критически важны не только для будущих научных миссий, но и для пилотируемого освоения Луны и Марса».
Хотя подробностей не приводится, в бюджете заложено 110 миллионов долларов на программу под названием Mars Future Missions, предназначенную для поддержки разработок в области радиолокации, спектроскопии, а также систем входа в атмосферу, снижения и посадки.
Ранее NASA заявляло о приостановке масштабной миссии по возврату образцов из-за ее прогнозируемой стоимости — около 10 миллиардов долларов — и отсутствия четких сроков доставки материалов на Землю.
Теперь, по-видимому, агентству и его новому администратору Джареду Айзекману предстоит выработать новую стратегию. В числе рассматриваемых вариантов — отправка людей на Марс вместо доставки марсианских пород на Землю.
В отличие от бюджетного запроса администрации Трампа, новый научный бюджет сохраняет перспективные миссии, включая зонд DAVINCI для исследования Венеры. Он также предусматривает 10 миллионов долларов на продолжение изучения проекта орбитального аппарата для Урана и 150 миллионов долларов на флагманский телескоп Habitable Worlds Observatory, предназначенный для поиска признаков жизни на близких к Земле экзопланетах.
Кроме того, США сохранили проект лунной станции Gateway, выделили деньги на Starship HLS и Blue Moon, сохранили для финансирования и поддержки миссии космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», оставили бюджет на МКС со всеми миссиями и планом утилизации после 2030 года.
Три из четырех крупнейших спутников Юпитера известны «согласованностью» своего обращения вокруг Юпитера: пока Ганимед совершает полный оборот, Европа описывает два круга, а Ио — четыре. Только Каллисто нарушает гармонию и движется «по-своему», и недавно этому предложили новое объяснение: возможно, так сложилось из-за неоднородности того газопылевого облака, в котором эти луны формировались.
