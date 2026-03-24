SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Глава SpaceX Илон Маск поделился новыми техническими подробностями о планах компании по созданию орбитальной сети спутников, предназначенных для работы в качестве дата-центров.

Размер аппарата AI Sat Mini по сравнению со Starship и роботом Optimus / © SpaceX

Выступая 21 марта на мероприятии в Остине (штат Техас), Маск рассказал об инициативе SpaceX, реализуемой совместно с автопроизводителем Tesla и компанией в области искусственного интеллекта xAI, также находящимися под его руководством. Проект направлен на резкое увеличение производства высокопроизводительных компьютерных чипов, необходимых как для наземных, так и для космических задач.

Во время презентации Маск продемонстрировал концепт спутника под названием AI Sat Mini, который, по его словам, станет первым элементом будущей системы. Каждый такой аппарат сможет обеспечивать около 100 киловатт мощности для работы бортовых вычислительных систем.

Основную часть конструкции спутника занимают огромные солнечные панели. На иллюстрации, представленной Маском и выполненной в реальном масштабе, аппарат значительно превосходит по размерам корабль Starship версии V3 высотой 124 метра. Если сравнивать в одинаковом масштабе, длина спутника превышает 170 метров. Кроме того, аппарат оснащен крупным радиатором площадью около 100 квадратных метров, предназначенным для отвода тепла.

Обозначение «Mini», по словам Маска, связано с планами создания в будущем более мощных спутников, способных обеспечивать уже мегаватт энергии. Он также вновь заявил, что космические дата-центры могут стать экономически выгоднее наземных уже через два-три года — благодаря практически неограниченной солнечной энергии и отсутствию ограничений, связанных с земной инфраструктурой.