Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Медь — один из ключевых металлов современной экономики. Она используется повсюду: от строительства до электромобилей и систем возобновляемой энергетики. По мере роста спроса все большее значение приобретает вопрос — где именно сосредоточены ее запасы.

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок / © Visual Capitalist

Новая инфографика, основанная на данных Геологической службы США за 2026 год, показывает распределение мировых запасов меди по странам и наглядно демонстрирует, насколько они сконцентрированы.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия спрос на медь резко возрастет — благодаря электрификации, развитию инфраструктуры искусственного интеллекта и расширению энергосетей. В таких условиях география ресурсов приобретает стратегическое значение.

Абсолютным лидером по запасам меди является Чили — около 180 миллионов тонн. Это почти вдвое больше, чем у следующего по величине держателя — Австралии, что дает Чили колоссальное влияние на мировой рынок в условиях стремительного роста спроса.

На долю Чили приходится примерно 18% всех мировых запасов меди, что укрепляет её статус крупнейшего производителя.

Крупнейшие месторождения, особенно в пустыне Атакама, сделали страну центральным звеном глобальных цепочек поставок меди. Хотя Перу также располагает значительными запасами, она, как и Австралия, относится ко «второму эшелону» после Чили.

Запасы меди распределены крайне неравномерно: пять стран — Чили, Австралия, Перу, Демократическая Республика Конго и Россия — контролируют более половины всех известных мировых ресурсов.

Австралия располагает примерно 100 миллионами тонн, тогда как Перу, Демократическая Республика Конго и Россия имеют по 80–85 миллионов тонн. В целом список лидеров формируют страны Латинской Америки, а также богатые ресурсами регионы Африки и Евразии.

За всю историю человечество уже добыло более 700 миллионов тонн меди, однако в разведанных запасах остается еще почти один миллиард тонн. Это подчеркивает как масштаб оставшихся ресурсов, так и сложность их освоения.

Значительная часть этих запасов залегает глубже или в более труднодоступных условиях, что делает добычу дороже и технологически сложнее. На фоне стремительного роста спроса — особенно со стороны энергетики и процессов электрификации — разрыв между предложением и будущими потребностями может стать одним из ключевых вызовов для мировой экономики.