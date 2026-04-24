Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
24 апреля, 07:26
Рейтинг: +46
Посты: 201

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Медь — один из ключевых металлов современной экономики. Она используется повсюду: от строительства до электромобилей и систем возобновляемой энергетики. По мере роста спроса все большее значение приобретает вопрос — где именно сосредоточены ее запасы.

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок / © Visual Capitalist
Новая инфографика, основанная на данных Геологической службы США за 2026 год, показывает распределение мировых запасов меди по странам и наглядно демонстрирует, насколько они сконцентрированы.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия спрос на медь резко возрастет — благодаря электрификации, развитию инфраструктуры искусственного интеллекта и расширению энергосетей. В таких условиях география ресурсов приобретает стратегическое значение.

Абсолютным лидером по запасам меди является Чили — около 180 миллионов тонн. Это почти вдвое больше, чем у следующего по величине держателя — Австралии, что дает Чили колоссальное влияние на мировой рынок в условиях стремительного роста спроса.

На долю Чили приходится примерно 18% всех мировых запасов меди, что укрепляет её статус крупнейшего производителя.

Крупнейшие месторождения, особенно в пустыне Атакама, сделали страну центральным звеном глобальных цепочек поставок меди. Хотя Перу также располагает значительными запасами, она, как и Австралия, относится ко «второму эшелону» после Чили.

Запасы меди распределены крайне неравномерно: пять стран — Чили, Австралия, Перу, Демократическая Республика Конго и Россия — контролируют более половины всех известных мировых ресурсов.

Австралия располагает примерно 100 миллионами тонн, тогда как Перу, Демократическая Республика Конго и Россия имеют по 80–85 миллионов тонн. В целом список лидеров формируют страны Латинской Америки, а также богатые ресурсами регионы Африки и Евразии.

За всю историю человечество уже добыло более 700 миллионов тонн меди, однако в разведанных запасах остается еще почти один миллиард тонн. Это подчеркивает как масштаб оставшихся ресурсов, так и сложность их освоения.

Значительная часть этих запасов залегает глубже или в более труднодоступных условиях, что делает добычу дороже и технологически сложнее. На фоне стремительного роста спроса — особенно со стороны энергетики и процессов электрификации — разрыв между предложением и будущими потребностями может стать одним из ключевых вызовов для мировой экономики.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

22 апреля, 14:29
ФизТех

Физики показали, как геометрия наночастиц дисульфида молибдена управляет удвоением частоты света

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из МИСиСа и Алферовского университета изучили, как форма наночастиц из дисульфида молибдена (MoS₂) влияет на эффективность генерации второй гармоники — процесса удвоения частоты света. Оказалось, что диски, цилиндры, конусы и сферы из этого материала по-разному усиливают оптический отклик.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

