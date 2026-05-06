Рейтинг стран по добыче угля

Объемы угледобычи в Китае превышают совокупную добычу всех других государств.

Рейтинг стран по добыче угля / © Visual Capitalist

Согласно Статистическому обзору мировой энергетики 2025 года, в 2024 году Китай произвел 4,78 миллиардов тонн угля, что составляет 51,7% мирового объема.

При этом даже за пределами Китая добыча угля остается высоко концентрированной. На шесть крупнейших стран-производителей — включая Индию, Индонезию и США — приходится в сумме 87% глобального предложения.

Инфографика выше показывает крупнейших производителей угля в мире в 2024 году и наглядно демонстрирует, насколько сконцентрировано мировое производство. Индия занимает второе место с показателем чуть более одного миллиарда тонн, однако ее доля — 11,7% — значительно уступает доминирующему положению Китая.

В шестерку лидеров также входят Индонезия (9,0%), США (5,0%), Австралия (5,0%) и Россия (4,6%), после чего объемы добычи резко сокращаются.

Турция продемонстрировала самый высокий годовой рост — 16,9%, однако по-прежнему занимает лишь девятое место среди мировых производителей угля.

Примечательно, что все страны в этом списке находятся в Азии, что подчеркивает: растущий спрос на энергию в регионе стимулирует дальнейшее наращивание добычи угля, даже несмотря на то, что в других частях мира от этого вида топлива постепенно отказываются.