Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.

Майские Аквариды — один из двух метеорных потоков, наряду с октябрьскими Орионидами, порожденных кометой Галлея (1P/Галлея). Это уникальная особенность, потому что ни одно другое родительское тело не дает Земле два регулярных «звездопада» в год.

— Название явления происходит от звезды Эта в созвездии Водолея, вблизи нее находится радиант — точка, откуда визуально вылетают метеоры. Однако сами «падающие звезды» можно наблюдать по всей небесной сфере. Официальной датой открытия самого звездопада считают 1870 год, когда британский астроном Джордж Лайон Тапман во время плавания в Средиземном море увидел и нанес на карту 15 метеоров 30 апреля и еще 13 метеоров в ночь со 2 на 3 мая, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Как продолжает эксперт, родительское тело, породившее этот поток, носит имя английского астронома Эдмунда Галлея, который в 1705 году первым предсказал ее возвращение. Комету также называют «короткопериодической странницей» — то есть она регулярно возвращается к Солнцу, а не уходит навсегда. Более того, она стала первой, чья орбита оказалась эллиптической, то есть замкнутой, а не уходящей в бесконечность.

— Хвостатая гостья прилетает во внутреннюю часть Солнечной системы лишь раз в 75-76 лет, и его следующее появление ожидается в 2061 году. За многие столетия при каждом сближении со светилом ледяное ядро кометы нагревалось и выбрасывало мелкие частицы пыли и льда, образовывая пылевой шлейф вдоль своей орбиты, — рассказывает эксперт ПНИПУ.

Когда Земля на своем пути пересекает его, крупинки врезаются в атмосферу на скорости десятки километров в секунду, мгновенно сгорают и оставляют яркий след — это и есть «падающие звезды». Наша планета проходит сквозь него дважды в год — в мае, рождая Аквариды, и в октябре, вызывая Ориониды. Чем плотнее участок, тем больше метеоров видит наблюдатель.

— Эта-Аквариды считаются одним из самых быстрых потоков. Частицы входят в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду — это почти 240 тысяч километров в час. Из-за такой стремительности каждая вспышка длится лишь долю секунды, но даже за такое мгновение успевает оставить на небе светящийся след, который иногда называют «поездом» метеора. Поскольку радиант потока находится низко над горизонтом, крупицы, ранее оставленные кометой, врезаются в атмосферу под небольшим углом и их траектории растягиваются на большую часть небосвода, — комментирует Евгений Бурмистров.

Как продолжает эксперт ПНИПУ, ожидается, что пик потока придется в ночь с 5 на 6 мая. Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда созвездие Водолея поднимается выше всего. Лучшим ориентиром станет яркая звезда Альтаир в юго-восточной стороне неба. Следует смотреть на область вокруг нее. При ясном небе и отсутствии городской засветки можно увидеть до 40 метеоров в час, а самые яркие из них хорошо заметны даже при лунном свете.

— Чтобы увидеть максимальное количество падающих звезд, необходимо для начала найти место вдали от городских огней — в поле или на берегу водоема, за населенным пунктом. Глазам потребуется около получаса, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому в это время не стоит смотреть в экран телефона. Для наблюдения специальное оборудование — телескопы и бинокли не понадобятся, — заключает ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

