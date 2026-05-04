Спутниковый снимок раскрыл скопление малозаметных беспилотников Китая на засекреченном испытательном полигоне
Спутниковые снимки зафиксировали сразу два огромных малозаметных высотных беспилотника большой продолжительности полета на секретной базе неподалеку от Малана. Ранее эти аппараты уже попадали в объектив архивных снимков, однако впервые их удалось увидеть одновременно вне ангаров — на основной стоянке аэродрома.
Самый крупный из аппаратов — условно обозначаемый как WZ-X и получивший неофициальное прозвище «Монстр из Малана» — размещен у взлетно-посадочной полосы. Размах его крыла достигает примерно 53 метров, что сопоставимо с шириной стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. При этом точные сведения о его названии и разработчике пока отсутствуют.
Второй беспилотник также имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», но выполнен по так называемой «ломаной ромбовидной» (cranked kite) компоновке. Его размах крыла оценивается примерно в 42 метра. Предполагается, что этот аппарат тяжелее и рассчитан на меньшую высоту полета по сравнению со своим более крупным «собратом». По оценкам экспертов, он может использоваться для задач разведки, наблюдения и целеуказания, а также потенциально — как ударный беспилотник большой дальности.
Оба летательных аппарата, судя по всему, проходят испытания уже несколько месяцев.
Кроме них, на стоянке замечен еще один беспилотник, по форме напоминающий истребитель, а также транспортный самолет Y-20. Этот «беспилотный истребитель» представляет собой бесхвостую машину, по размерам сопоставимую с легким или средним пилотируемым истребителем. Его компоновка близка к перспективному китайскому истребителю шестого поколения J-XDS и напоминает ряд ранее демонстрировавшихся концептов.
В последние годы Китай активно демонстрирует различные проекты ударных беспилотников, во многом аналогичных американскому концепту «верный ведомый» — Collaborative Combat Aircraft. Особое внимание к этим разработкам стало заметно после военного парада 2025 года, где подобные системы были представлены широкой публике.
Анализ спутниковых данных за последние месяцы показал, что испытания подобных аппаратов на базе в Малане ведутся весьма активно. Помимо уже известных образцов, на территории объекта периодически фиксируются и другие экспериментальные летательные аппараты, что указывает на широкую программу разработок.
Китай делает серьезную ставку на беспилотники аэродинамической схемы «летающее крыло» различных размеров — от разведывательных до ударных платформ. Такие аппараты рассматриваются как ключевой элемент будущих воздушных операций.
При этом, как отмечают аналитики, впечатляющий внешний вид и масштаб этих машин еще не гарантируют их эффективность в реальных боевых условиях и устойчивость к современным системам ПВО. Тем не менее, очевидно, что Китай ускоренными темпами развивает комплексную экосистему авиации нового поколения, в которой беспилотные технологии играют всё более значимую роль.
