Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Глава NASA приравнял полет Starliner к катастрофам шаттлов «Челленджер» и «Колумбия»
NASA официально классифицировало пилотируемый полет корабля Starliner (Crew Flight Test, CFT), который состоялся в 2024 году, как «инцидент типа A» — это признание того, что испытательная миссия стала серьезной неудачей. В эту же категорию входят катастрофы шаттлов «Челленджер» и «Колумбия».
Администратор NASA Джаред Айзекман направил сотрудникам агентства письмо, в котором признал недоработки как со стороны разработчика корабля — компании Boeing, — так и со стороны самого космического агентства. Полет осуществлялся в рамках программы NASA Commercial Crew Program, по которой NASA закупает услуги по доставке астронавтов на Международную космическую станцию.
«Мы берем на себя ответственность за наши упущения», — заявил Айзекман.
По его распоряжению агентство также опубликовало внутренний отчет объёемом 311 страниц, подготовленный следственной группой программы. Документ подробно описывает выводы расследования полета Starliner.
«У Starliner есть конструктивные и инженерные недостатки, которые необходимо исправить. Но самым тревожным провалом, выявленным расследованием, стало не оборудование, — написал Айзекман. — Речь идёт о принятии решений и лидерстве, которые, если их не скорректировать, могут сформировать культуру, несовместимую с пилотируемыми космическими полётами». Он добавил, что последует «управленческая ответственность», однако конкретные меры пока не озвучены.
Классификация «тип A» была присвоена спустя более полутора лет после первого пилотируемого полета Starliner в июне 2024 года. Уже во время суточного перелета к МКС корабль столкнулся с утечками гелия в системе двигательной установки и перебоями в работе двигателей ориентации. Тем не менее после стыковки астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс представители Boeing объявили миссию успешной. В течение последующих недель NASA в целом поддерживало позицию компании, заявляя, что основной вариант возвращения экипажа — именно на Starliner.
Однако к началу августа агентство публично признало возможность возвращения астронавтов на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Несмотря на это, Boeing продолжала выражать уверенность в безопасности возвращения экипажа на своём корабле.
NASA 24 августа 2024 года официально решило, что Уилмор и Уильямс не будут возвращаться на Starliner. В итоге они благополучно прибыли на Землю в марте 2025 года в составе миссии Crew-9.
Лишь после возвращения астронавтов в Хьюстон стали известны детали критической ситуации на борту. В интервью Уилмор описал напряженные минуты, когда двигатели корабля начали отказывать один за другим, и ему пришлось взять управление на себя.
Фактически он частично утратил контроль над аппаратом. Отказ от стыковки казался опасным вариантом, поскольку те же двигатели были необходимы и для схода с орбиты и входа в атмосферу. Перед астронавтом стоял выбор: рискнуть при сближении со станцией или попытаться вернуться на Землю с неисправной системой управления.
Многих внешних наблюдателей поразило то, что, зная о серьезности ситуации, NASA всерьез рассматривало возвращение экипажа именно на Starliner, несмотря на наличие безопасной альтернативы в виде Crew Dragon.
Айзекман также задался этим вопросом. Он начал изучать внутренний отчет вскоре после вступления в должность в декабре. По его словам, игнорирование альтернативного варианта создало серьезную культурную проблему внутри агентства — на разных уровнях управления, вплоть до руководства NASA.
Согласно отчету, серьезные управленческие просчеты произошли еще до пилотируемого испытания. Во время второго орбитального теста в мае 2022 года, который был официально признан успешным, на сервисном модуле Starliner отказали три двигателя. Задним числом стало ясно, что это должно было стать серьезным тревожным сигналом. Однако расследования NASA и Boeing не довели анализ до глубинных причин.
Следующий полет Starliner планируется провести без экипажа. Ранее NASA сообщало, что запуск может состояться уже в апреле 2026 года, однако Айзекман подчеркнул, что предстоит еще значительный объем работы.
Агентство намерено помочь Boeing устранить технические проблемы, полностью оценить риски и минимизировать их. Если рекомендации отчета будут реализованы, полеты возобновятся.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Для большинства людей боль утраты близкого человека со временем стихает. Но примерно у одного из 20 скорбящих все происходит иначе. Годы идут, а тоска не ослабевает — она словно консервируется, не давая человеку двигаться дальше. Долгое время психиатры спорили: столь длительное горевание — особенность психики или болезнь? Австралийские ученые нашли ответ, заглянув в мозг таких людей.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии