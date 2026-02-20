  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
20 февраля, 08:00
Глава NASA приравнял полет Starliner к катастрофам шаттлов «Челленджер» и «Колумбия»

NASA официально классифицировало пилотируемый полет корабля Starliner (Crew Flight Test, CFT), который состоялся в 2024 году, как «инцидент типа A» — это признание того, что испытательная миссия стала серьезной неудачей. В эту же категорию входят катастрофы шаттлов «Челленджер» и «Колумбия».

# Boeing
# NASA
# Starliner
# космос
Космический корабль Starliner компании Boeing приближается к Международной космической станции во время испытательного полета / © NASA
Космический корабль Starliner компании Boeing приближается к Международной космической станции во время испытательного полета / © NASA

Администратор NASA Джаред Айзекман направил сотрудникам агентства письмо, в котором признал недоработки как со стороны разработчика корабля — компании Boeing, — так и со стороны самого космического агентства. Полет осуществлялся в рамках программы NASA Commercial Crew Program, по которой NASA закупает услуги по доставке астронавтов на Международную космическую станцию.

«Мы берем на себя ответственность за наши упущения», — заявил Айзекман.

По его распоряжению агентство также опубликовало внутренний отчет объёемом 311 страниц, подготовленный следственной группой программы. Документ подробно описывает выводы расследования полета Starliner.

«У Starliner есть конструктивные и инженерные недостатки, которые необходимо исправить. Но самым тревожным провалом, выявленным расследованием, стало не оборудование, — написал Айзекман. — Речь идёт о принятии решений и лидерстве, которые, если их не скорректировать, могут сформировать культуру, несовместимую с пилотируемыми космическими полётами». Он добавил, что последует «управленческая ответственность», однако конкретные меры пока не озвучены.

Классификация «тип A» была присвоена спустя более полутора лет после первого пилотируемого полета Starliner в июне 2024 года. Уже во время суточного перелета к МКС корабль столкнулся с утечками гелия в системе двигательной установки и перебоями в работе двигателей ориентации. Тем не менее после стыковки астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс представители Boeing объявили миссию успешной.  В течение последующих недель NASA в целом поддерживало позицию компании, заявляя, что основной вариант возвращения экипажа — именно на Starliner.

Однако к началу августа агентство публично признало возможность возвращения астронавтов на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Несмотря на это, Boeing продолжала выражать уверенность в безопасности возвращения экипажа на своём корабле.

NASA 24 августа 2024 года официально решило, что Уилмор и Уильямс не будут возвращаться на Starliner. В итоге они благополучно прибыли на Землю в марте 2025 года в составе миссии Crew-9.

Лишь после возвращения астронавтов в Хьюстон стали известны детали критической ситуации на борту. В интервью Уилмор описал напряженные минуты, когда двигатели корабля начали отказывать один за другим, и ему пришлось взять управление на себя.

Фактически он частично утратил контроль над аппаратом. Отказ от стыковки казался опасным вариантом, поскольку те же двигатели были необходимы и для схода с орбиты и входа в атмосферу. Перед астронавтом стоял выбор: рискнуть при сближении со станцией или попытаться вернуться на Землю с неисправной системой управления.

Многих внешних наблюдателей поразило то, что, зная о серьезности ситуации, NASA всерьез рассматривало возвращение экипажа именно на Starliner, несмотря на наличие безопасной альтернативы в виде Crew Dragon.

Айзекман также задался этим вопросом. Он начал изучать внутренний отчет вскоре после вступления в должность в декабре. По его словам, игнорирование альтернативного варианта создало серьезную культурную проблему внутри агентства — на разных уровнях управления, вплоть до руководства NASA.

Согласно отчету, серьезные управленческие просчеты произошли еще до пилотируемого испытания. Во время второго орбитального теста в мае 2022 года, который был официально признан успешным, на сервисном модуле Starliner отказали три двигателя. Задним числом стало ясно, что это должно было стать серьезным тревожным сигналом. Однако расследования NASA и Boeing не довели анализ до глубинных причин.

Следующий полет Starliner планируется провести без экипажа. Ранее NASA сообщало, что запуск может состояться уже в апреле 2026 года, однако Айзекман подчеркнул, что предстоит еще значительный объем работы.

Агентство намерено помочь Boeing устранить технические проблемы, полностью оценить риски и минимизировать их. Если рекомендации отчета будут реализованы, полеты возобновятся.

