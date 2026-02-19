Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» впервые в деталях рассмотрел галактику ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 / © NASA / ESA

Галактика под обозначением ESO 137-001 предстала такой, какой она была 8,5 миллиарда лет назад — примерно через 5,3 миллиарда лет после Большого взрыва. По мнению ученых, этот объект может помочь точнее понять, как происходила эволюция галактик в ключевой период «юности» Вселенной.

ESO 137-001 относится к классу так называемых галактик-медуз. Свое наименование они получили благодаря длинным газовым «щупальцам», напоминающим гибкие и жалящие отростки морских медуз. Эти вытянутые структуры образуются, когда галактика «плывет» сквозь плотную среду своего скопления, сталкиваясь с мощными потоками горячего газа. Давление буквально вырывает из нее вещество.

Галактика ESO 137-001 / © NASA / ESA

Команда исследователей обнаружила ESO 137-001 при анализе данных телескопа, полученных в рамках обзора Cosmic Evolution Survey Deep field (COSMOS) — одного из самых изученных участков неба. Этот регион особенно удобен для наблюдений далеких и древних галактик, поскольку расположен вне плоскости Млечного Пути и не перекрывается яркими объектами.

«Мы просматривали огромный объем данных из этой области в надежде обнаружить галактики-медузы, которые еще не изучались», — рассказал участник команды Иэн Робертс из Центра астрофизики Ватерлоо (Канада). «В самом начале анализа мы заметили далекую, ранее не описанную галактику-медузу, которая сразу вызвала интерес».

На изображении телескопа «Джеймс Уэбб» видно, что диск ESO 137-001 выглядит относительно «обычным» — не слишком отличаясь от нашей современной галактики, если не считать характерных газовых хвостов. В этих «щупальцах» различимы яркие голубые узлы — скопления молодых звезд.

Молодой возраст этих звезд указывает на то, что они сформировались не в основном диске галактики, а прямо в вытянутых потоках выброшенного газа. Для галактик-медуз это явление ожидаемо, однако ESO 137-001 преподнесла исследователям и сюрприз.

Ранее считалось, что формирующиеся скопления галактик 8,5 миллиарда лет назад ещё не создавали достаточного давления для столь активного вырывания вещества.

«Во-первых, это означает, что среда в скоплениях уже тогда была достаточно суровой, чтобы «обдирать» галактики, — поясняет Робертс. — Во-вторых, свойства галактик могли изменяться под влиянием скоплений гораздо раньше, чем предполагалось».

Ученые также не исключают, что подобные процессы сыграли роль в формировании многочисленной популяции «мертвых» галактик, наблюдаемых сегодня в скоплениях, — систем, где звездообразование практически прекратилось.

По словам исследователей, новые данные дают редкую возможность заглянуть в эпоху, когда галактики активно трансформировались в молодой Вселенной.