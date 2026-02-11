  • Добавить в закладки
  Facebook
  Twitter
  Telegram
  VK
Лекция
Генетика в СССР в условиях лысенковщины

Слушатели узнают, как развивалась генетика в СССР.

Центр «Архэ»
23 февраля, 18:30
О мероприятии

Представление о науке как «чистой и независимой» от политики человеческой деятельности крайне романтизировано и далеко от реального положения дел. На примере работ ученых-биологов Российской Империи, СССР и России в XX и первой четверти XXI века выпускник Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Симха Борман рассмотрит, как технически от постановки эксперимента до публикации результатов можно продолжать делать науку в условиях войн, репрессий, тюрьмы, политического преследования, вынужденной эмиграции и железного занавеса.

23
Понедельник
Февраль 2026
timepad Онлайн
18:30
11 февраля, 06:30
Александр Речкин
2
# биология
# история
# Россия
9 февраля, 09:00
ПНИПУ

Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

ПНИПУ
# загрязнение воздуха
# канализация
# технологии
# фильтр
# экология
10 февраля, 10:20
Максим Абдулаев

Аминокислоты астероида Бенну образовались прямо во льду

Анализ грунта, доставленного с астероида Бенну миссией NASA OSIRIS-REx, показал, что аминокислоты в космосе могут образовываться не только в горячих недрах небесных тел, но и в глубоком холоде. Сравнив образцы Бенну с метеоритом Мурчисон, ученые выяснили, что простейшая аминокислота — глицин — имеет разную химическую историю. Если в метеорите она синтезировалась в теплой жидкой воде, то на Бенну возникла в первичных льдах еще до формирования Солнечной системы.

Биология
# абиогенез
# аминокислоты
# астероид Бенну
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Комментарии

Александр Бардаханов
24 минуты назад
А где Африка?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ruslan Bukury
42 минуты назад
Так вы уже определитесь, сколько резцов было заменено😹

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

Игорь Коняшов
3 часа назад
Дебилы) Хотелось бы видеть ХОТЬ ОДИН этот волшебный реактор

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Виталий Лис
6 часов назад
Айнур, а народу нам это?) Важнее показать как у других 😏

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Гена Пастухов
6 часов назад
Купят у Росатома?

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Айнур Мингарипов
6 часов назад
А в Росиии?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ва Ся
7 часов назад
Бред всё это, нету у Англии сейчас денег для таких проектов!

«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии

Шишов Евгений
8 часов назад
Вот интересно, какого уровня скоропечатание у этого врача? Как ловко ей удается использовать 6й палец и обзодить неудобство отсутствия

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Иван Колупаев
8 часов назад
Sam, порой совсем нетривиальные места дымятся у людей от Илона. Многоженство-то здесь причем? 🙄 И детей вот приплели... Что до экстравагантных

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Петр Р
8 часов назад
Константин, что вам непонятно в Вашем месте во Вселенной? Для верующих Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Для людей с научным видением понятно ,

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Homer Simpson
9 часов назад
Константин, Жуль Верн прям )

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Илья Владимирович
10 часов назад
Так то, Россия, почти, в 2 раза увеличила добычу

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Sam Dowson
11 часов назад
Скорее тут больше политики, чем реального атомстроя. То Пелоси к ним прилетала, геноцид осуждала, теперь Вэнс с договорами. Смотрите мол, Армения с

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Валерий К
11 часов назад
Фролова, корова не пьет молоко, откуда же оно у неё берется?

Вегетарианство: добро или зло?

Валерий К
11 часов назад
Ерунда с БАД-ми для вегетарианцев, а особенно для веганов, состоит в том, что присутствующие в них витамины и т.п. так же получены из "животных"

Вегетарианство: добро или зло?

Сяоми Редми
12 часов назад
В Ташкенте цены на фрукты-овощи как в Лондон. А з/п 400$

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Sam Dowson
12 часов назад
Иван, у Королева не было ни 14 детей ни 3х жён, так что он отпадает. Многодетных и многоженых тоже считаем, чтобы всё в комплекте было.

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Сяоми Редми
12 часов назад
Видео может генерить? Блин, ну понятно что в квадрат больше начинки поместится. Но дизайн прикольный.

Китайская компания представила новый ПК в форме пирамиды для локального запуска ИИ, без облака

