  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 февраля, 22:24
Татьяна Зайцева
19

Общие могилы охотников-собирателей показали, что в каменном веке знали и ценили родственные связи

❋ 6.6

Шведские ученые провели анализ ДНК людей из захоронений охотников-собирателей каменного века на острове Готланд в Балтийском море. Оказалось, что люди, похороненные в одной могиле, всегда были генетически связаны между собой, и могли быть как близкими, так и дальними родственниками. Значит, уже 5,5 тысяч лет назад люди хорошо знали свои родословные и семейные связи играли в их обществе важную роль.

Археология
# захоронение
# каменный век
# охотники-собиратели
# палеогеномика
# семья
Останки девочки и ее дальней родственницы, захороненные в одной яме
Останки девочки и ее дальней родственницы, захороненные в одной яме / ©Johan Norderäng Proc Biol Sci (2026)

На Готланде, крупнейшем из островов Балтийского моря, обнаружили несколько крупных, хорошо сохранившихся захоронений одной из последних групп охотников-собирателей в Европе, принадлежавшей к культуре ямчатой керамики (3500-2300 лет до нашей эры). В основном эти люди добывали себе пропитание охотой на тюленей и рыболовством, и хоронили своих мертвецов в ямах.

Исследователи из Уппсальского университета, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, провели анализ древней ДНК, выделенной из костных останков 10 человек, захороненных в четырех общих могилах.

Как оказалось, люди, похороненные вместе, в одной яме, во всех случаях были генетическими родственниками, но не всегда первой линии родства, то есть родителями и детьми или братьями и сестрами. Между ними могло быть родство второй или третьей степени, то есть они были друг другу дальними родственниками.

Так, в одной из могил находилась 20-летняя женщина, лежащая на спине. По обе стороны от нее лежали двое детей: один четырехлетний, другой — полуторагодовалый. Анализ ДНК показал, что дети — мальчик и девочка — родные брат и сестра, но женщина им вовсе не мать, как можно было бы предположить. Скорее всего, она приходилась им теткой по отцу либо сводной сестрой.

Во второй могиле покоилась на спине девочка 12-14 лет, а сверху на ее груди лежали кости, принадлежавшие ее отцу, которые, вероятно, были перенесены в могилу откуда-то еще.

В третьей могиле похоронили двоих детей — мальчика и девочку. Они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой.

В четвертой могиле обнаружили останки девочки 8-10 лет и молодой женщины. Анализ ДНК показал, что они были родственницами третьей степени родства: либо двоюродными сестрами, либо старшая из них приходилась младшей двоюродной бабушкой.

Как предположили исследователи, отсутствие в захоронениях матерей могло свидетельствовать о том, что родственники брали на воспитание осиротевших детей семьи и заботились о них.

В целом ученые отметили, что генетическое родство явно имело для этой общины большое значение, эти люди хорошо знали свои родословные, и родственные связи за пределами ближайшей семьи играли для них важную роль.

Авторы исследования планируют продолжить изучение останков еще более чем семи десятков человек из этого захоронения. Так они рассчитывают узнать больше о социальной структуре, жизненных историях и погребальных обрядах древней культуры охотников-собирателей Готланда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
19 статей
Археология
# захоронение
# каменный век
# охотники-собиратели
# палеогеномика
# семья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Фев
1000
За летом зима, за зимою лето…
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
13 февраля, 13:18
Игорь Байдов

Генетический анализ показал, откуда пришли индоевропейцы, вытеснившие строителей Стоунхенджа

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Археология
# Великобритания
# индоевропейцы
# культура колоколовидных кубков
# культура шнуровой керамики
# неолит
# Стоунхендж
# ямная культура
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Общие могилы охотников-собирателей показали, что в каменном веке знали и ценили родственные связи

    19 февраля, 22:24

  2. Биополимер ускорил сбор спирулины и улучшил качество пигмент-белкового комплекса

    19 февраля, 18:12

  3. Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

    19 февраля, 15:06

  4. Пчелы запомнили ориентиры, чтобы летать за едой по точным индивидуальным траекториям

    19 февраля, 14:09
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Александр Коваленко
2 часа назад
Но ведь никто и не спорит, что разряженная атмосфера Луны более подходит для дата-центров, магнетронов и всяких там луупов. Но у меня, как у простого

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Любовь С.
2 часа назад
Sam, Я не просто так сделала акцент на 4.2σ – дело в том, что это верхняя граница диапазона от выборки сверхновых и калибровки. Устойчивый и

Астрофизик объяснил аномалии темной энергии при наблюдении сверхновых 

Игорь Коняшов
4 часа назад
Александр, Ну, тут тонкий лед. С точки зрения научной логики стерилизация умственно неполноценных выглядит вполне логичной.

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Александр Березин
4 часа назад
Sam, с научными все же вяжется -- это же наука полвека назад предсказала глобальное озеленение, да и статья по ссылке оттуда же. Политика -- да, тут

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Сергей Урих
4 часа назад
Мне вот интересно одно. На луну улететь не могут. Полет вокруг луны и обратно отложили и что-то молчат что как и почему, а все потому что

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Q Monsters
4 часа назад
Боже Храни Великую Америку! ❤🇺🇸

География дата-центров по странам в 2026 году

Raul Jacov
4 часа назад
Много компьютерного монтажа. Тут такое дело.., могли бы без монтажа, естественное видео показать.

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Sam Dowson
4 часа назад
Условная Грета Тунберг наверное лишилась бы дара речи на какое-то время, прочитай подобные адаптации экологических статей в своей стране в ленте

Спутниковые снимки опровергли замедление глобального озеленения от антропогенных выбросов СО2

Sam Dowson
4 часа назад
"качество подгонки улучшится" - зачем акцентироваться на скромных данных? Где дух прогрессивных СМИ!? Там прямо по тексту "Mild ≃ 2.3σ discrepancy with CMB-preferred

Астрофизик объяснил аномалии темной энергии при наблюдении сверхновых 

Sergey Chernov
5 часов назад
Макс, проводам пофиг, а вот тому факту, что для работы ИИ используется огромное количество компьютерного железа, которое греется... Как эффективно

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Надежда Каменова
5 часов назад
Прекрасна планета Земля и все животные , за исключением человека

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Денис Левинский
5 часов назад
Не выгодно на луну лететь, во первых точно развенчает лунную аферу, во вторых если и доберется до туда человек, то это будет всего лишь повторением

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Денис Левинский
5 часов назад
Денис, то есть так сказать наш космос по сравнению с полетом человека на луну это просто очень высокий полет. Впереди полет собачек или обезьянок

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Денис Левинский
5 часов назад
НИК, ага, электричка на луну ходить перестала, вот и не ездят туда, сами америкосы ржут над этими мультиками. Конечно же пора туда слетать. Только

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Александр Березин
5 часов назад
Юрий, "способен выводить под видом мирных спутников тысячи тонн неядерных кинетических средств поражения." А вот если изучать физику в школе

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Андрей
6 часов назад
НИК, не надо мешать всё в одну кучу. Болтает, конечно, иногда в стиле незабвенного Оси Бендера, но под эту мульку некритично (и прибыльно для себя)

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Игорь Коняшов
6 часов назад
Макс, Вы видимо страшно далеки от темы) Дата-центры генерят огромное количество тепла, которое куда-то нужно сбрасывать. И пустыня с Т=50 С не очень

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Игорь Коняшов
6 часов назад
Я в курсе. Тогда не нужно было писать, что максимальная плотность. Да и с чтением остаются большие вопросы. И если честно, вопросы длительности

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Lyman Li
6 часов назад
Palix AI is an all in one AI creation platform for creators to easily generate high quality images, videos, and music in one place, streamlining creative workflows and boosting productivity. https://palix.ai/

В Китае заметили необычную электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси

Pipen Don
6 часов назад
Игорь, порой вопрос не в скорости, а в хранении. Флешка, если ее не использовать, обнуляется. А керамика, как и бумага, показала что служит тысячи лет.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно