Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V
Снимки со спутника показали, что, по мнению аналитиков, Китай приступил к строительству первого представителя нового поколения атомных ударных подводных лодок Type 09V (095). Это важный этап модернизации подводного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Хотя многие технические детали остаются неизвестными, предварительный анализ изображений дает наиболее четкое на сегодняшний день представление о том, в каком направлении развивается проектирование китайских атомных ударных субмарин будущего. Недавно лодку переместили в док на верфи Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. в городе Хулудао — именно здесь строятся китайские атомные подлодки.
Первые спутниковые снимки позволили предположить, что речь идет об очередной модернизированной лодке типа 093B, однако более детализированные изображения выявили конструктивные особенности, характерные для нового класса. Появление этой субмарины происходит на фоне продолжающегося строительства лодок предыдущих серий и расширения инфраструктуры на верфи Bohai, что свидетельствует о последовательных инвестициях Китая в развитие атомного подводного флота.
По оценке аналитика Naval News Алекса Лака, новая лодка по длине сопоставима с подлодками семейства Type 09III — примерно 110–115 метров, однако заметно шире: предполагаемая ширина корпуса составляет 12–13 метров. Увеличенный диаметр, вероятно, повысит подводное водоизмещение до 9000–10 000 тонн против примерно 7000 тонн у более ранних субмарин класса Shang, что указывает на существенный рост внутреннего объема.
Одним из наиболее заметных изменений стало наличие X-образного хвостового оперения, которое впервые применяется на китайской атомной подводной лодке. Также изображения позволяют предположить использование убирающихся горизонтальных рулей, расположенных на корпусе, а не на ограждении выдвижных устройств (рубке), что отличает новую конструкцию от предыдущих китайских атомных субмарин.
Конфигурация корпуса может свидетельствовать и о конструктивных изменениях. Наблюдаемая более высокая ватерлиния и снижение запаса плавучести указывают на возможный переход к однокорпусной или гибридной схеме вместо традиционной для Китая двухкорпусной конструкции. Как отметили аналитики Naval News, однокорпусная компоновка обеспечивает больший полезный внутренний объем, но требует более точной гидродинамической проработки.
На изображениях виден незавершенный открытый участок корпуса позади рубки. По мнению экспертов, там может размещаться вертикальная пусковая установка для крылатых ракет — по аналогии с лодками Type 09IIIB.
Хотя многие параметры Type 09V — включая окончательный состав вооружения, гидроакустические системы и реальные эксплуатационные характеристики — остаются неизвестными, само ее появление свидетельствует о смене поколения в развитии подводных сил НОАК. Более широкий корпус, новая схема рулей и вероятное внедрение передовых силовых и ракетных систем указывают на стремление Китая создать более совершенную ударную подлодку нового поколения.
