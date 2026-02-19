Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Один из самых продвинутых проектов «верного ведомого» приблизился к боевой эксплуатации

Австралия переходит к следующему этапу программы «верный ведомый» для боевого беспилотника MQ-28A Ghost Bat. Страна расширяет производство системы, которая выходит из стадии испытаний прототипа и приближается к оперативной готовности.

MQ-28A Ghost Bat запускает ракету AIM-120 AMRAAM / © Boeing

Проект возглавляет Boeing Defence Australia и считается одной из наиболее продвинутых программ концепта «верный ведомый» в мире. Ghost Bat рассчитан на совместную работу с такими платформами, как: F-35 Lightning II, F/A-18F Super Hornet, E-7A Wedgetail.

Беспилотник поможет расширить зону сенсорного покрытия, выполнять задачи радиоэлектронной борьбы, разведки и, потенциально, применять вооружение.

Значительный прорыв произошел в конце 2025 года, когда дрон успешно запустил ракету AIM-120 AMRAAM в ходе координированного испытания с пилотируемыми самолетами. Это продемонстрировало его интеграцию в сложные сценарии воздушного боя.

Аппарат использует продвинутые алгоритмы автономности и защищенные каналы связи, поддерживая принятие решений пилотами при высокой степени самостоятельности.

В последние месяцы Boeing Defence Australia провела две демонстрации. В одной из них пара MQ-28A действовала в строю, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A выполнял роль координатора, управляя действиями группы.

Сегодня для обеспечения серийного производства беспилотника в городе Тувумба (штат Квинсленд) создается новое производственное предприятие, которое укрепит национальную оборонную промышленную базу Австралии.

Расширение программы Ghost Bat отражает более широкую стратегию Австралии по интеграции пилотируемых и беспилотных систем для усиления сдерживания, повышения живучести авиации и сохранения технологического преимущества в условиях растущей конкуренции в сфере безопасности.