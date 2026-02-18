В Китае нашли динозавра, покрытого полыми шипами

Китайские палеонтологи обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся скелет и кожу молодого игуанодонта, жившего 125 миллионов лет назад. Выяснилось, что этот динозавр, принадлежащий к ранее неизвестному виду, был покрыт полыми, похожими на иглы дикобраза, шипами. Подобные структуры никогда прежде не встречались ни у одного вида динозавров.

Игуанодонты — птицетазовые растительноядные динозавры, жившие в юрском и меловом периодах (164-66 миллионов лет назад). Впервые игуанодонтов описали в начале 1800-х годов, с тех пор их окаменевшие останки находят на всех континентах планеты.

Теперь эта давно существующая ветвь генеалогического древа динозавров пополнилась новым членом: китайские палеонтологи, статья которых опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, идентифицировали ранее неизвестный вид, обладающий типом покрова тела, никогда прежде не описанным ни у одного динозавра.

Исключительно хорошо сохранившиеся окаменевшие останки молодого игуанодонта, жившего в раннем меловом периоде, примерно 125 миллионов лет назад, нашли на северо-востоке Китая. Причем великолепно сохранился не только скелет, но даже клетки кожи вымершей рептилии, что уникально, поскольку на протяжении миллионов лет мягкие ткани, как правило, полностью деградируют.

Новый вид получил название Haolong dongi в честь китайского палеонтолога Дун Чжимина, внесшего значительный вклад в исследование динозавров в КНР.

Ученые обнаружили, что вдоль хвоста Haolong dongi был покрыт крупными перекрывающимися щитовидными чешуйками. На шее и груди были бугорчатые чешуйки, рисунок которых заметно отличался от рисунка чешуек, описанного у других игуанодонтов. Оказалось также, что эти чешуйки перемежаются шипами.

Эти накожные шипы, поскольку они берут начало в коже, покрывали большую часть тела динозавра. В отличие от рогов или костных пластин, они не были сплошными, твердыми образованиями. Вместо этого они представляли собой полые структуры, как иглы дикобраза. Подобная особенность прежде никогда не наблюдалась у динозавров.

Haolong dongi был травоядным, но в раннем меловом периоде, когда он жил, в тех же экосистемах охотились небольшие плотоядные динозавры. Исследователи предположили, что полые шипы были защитной адаптацией, которая, подобно иглам дикобраза, позволяла отпугивать хищников.

Кроме того, шипы могли служить для терморегуляции, то есть помогать Haolong dongi регулировать температуру тела, поскольку увеличивали площадь поверхности кожи. Еще одна гипотеза: шипы сыграли роль сенсоров, помогая игуанодонту вовремя выявлять хищников или изменения окружающей среды.

Поскольку обнаруженный экземпляр Haolong dongi — юная особь, ученые не исключили, что взрослые особи этого вида по мере созревания могли терять шипы. Чтобы выяснить, так ли это, требуются дальнейшие исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.