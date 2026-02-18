Уведомления
В Китае нашли динозавра, покрытого полыми шипами
Китайские палеонтологи обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся скелет и кожу молодого игуанодонта, жившего 125 миллионов лет назад. Выяснилось, что этот динозавр, принадлежащий к ранее неизвестному виду, был покрыт полыми, похожими на иглы дикобраза, шипами. Подобные структуры никогда прежде не встречались ни у одного вида динозавров.
Игуанодонты — птицетазовые растительноядные динозавры, жившие в юрском и меловом периодах (164-66 миллионов лет назад). Впервые игуанодонтов описали в начале 1800-х годов, с тех пор их окаменевшие останки находят на всех континентах планеты.
Теперь эта давно существующая ветвь генеалогического древа динозавров пополнилась новым членом: китайские палеонтологи, статья которых опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, идентифицировали ранее неизвестный вид, обладающий типом покрова тела, никогда прежде не описанным ни у одного динозавра.
Исключительно хорошо сохранившиеся окаменевшие останки молодого игуанодонта, жившего в раннем меловом периоде, примерно 125 миллионов лет назад, нашли на северо-востоке Китая. Причем великолепно сохранился не только скелет, но даже клетки кожи вымершей рептилии, что уникально, поскольку на протяжении миллионов лет мягкие ткани, как правило, полностью деградируют.
Новый вид получил название Haolong dongi в честь китайского палеонтолога Дун Чжимина, внесшего значительный вклад в исследование динозавров в КНР.
Ученые обнаружили, что вдоль хвоста Haolong dongi был покрыт крупными перекрывающимися щитовидными чешуйками. На шее и груди были бугорчатые чешуйки, рисунок которых заметно отличался от рисунка чешуек, описанного у других игуанодонтов. Оказалось также, что эти чешуйки перемежаются шипами.
Эти накожные шипы, поскольку они берут начало в коже, покрывали большую часть тела динозавра. В отличие от рогов или костных пластин, они не были сплошными, твердыми образованиями. Вместо этого они представляли собой полые структуры, как иглы дикобраза. Подобная особенность прежде никогда не наблюдалась у динозавров.
Haolong dongi был травоядным, но в раннем меловом периоде, когда он жил, в тех же экосистемах охотились небольшие плотоядные динозавры. Исследователи предположили, что полые шипы были защитной адаптацией, которая, подобно иглам дикобраза, позволяла отпугивать хищников.
Кроме того, шипы могли служить для терморегуляции, то есть помогать Haolong dongi регулировать температуру тела, поскольку увеличивали площадь поверхности кожи. Еще одна гипотеза: шипы сыграли роль сенсоров, помогая игуанодонту вовремя выявлять хищников или изменения окружающей среды.
Поскольку обнаруженный экземпляр Haolong dongi — юная особь, ученые не исключили, что взрослые особи этого вида по мере созревания могли терять шипы. Чтобы выяснить, так ли это, требуются дальнейшие исследования.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
