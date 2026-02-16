Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Американская компания AST SpaceMobile успешно развернула BlueBird 6 — свой новейший и самый амбициозный спутник. Площадь его антенной решетки составляет примерно 223 квадратных метра, что делает ее крупнейшей коммерческой системой связи, когда-либо развернутой на низкой околоземной орбите.

Художественное изображение BlueBird 6 / © AST SpaceMobile

Система рассчитана на пиковую скорость передачи данных до 120 мегабит в секунду. По заявлению компании, пропускная способность BlueBird 6 в десять раз превышает возможности предыдущих аппаратов серии BlueBird 1–5.

Для этого используется технология формирования узконаправленных лучей, позволяющая концентрировать сигнал в зонах плотного покрытия и обеспечивать полноценную работу сервисов 4G и 5G, включая видеозвонки.

Сигнал концентрируется настолько точно, что минимизируются помехи и увеличивается емкость сети. В результате пользователь получает качество и скорость связи, сопоставимые с наземной сотовой инфраструктурой.

На этом достижение компания AST SpaceMobile не намерена останавливаться. После полного развертывания BlueBird 6 внимание переключается на запуск BlueBird 7, который ожидается в конце февраля на ракете New Glenn компании Blue Origin.

До конца года AST SpaceMobile планирует вывести на орбиту от 45 до 60 спутников. Каждый из них будет обладать пропускной способностью около 10 гигагерц, что позволит обслуживать миллионы мобильных пользователей.