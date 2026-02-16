Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите
Американская компания AST SpaceMobile успешно развернула BlueBird 6 — свой новейший и самый амбициозный спутник. Площадь его антенной решетки составляет примерно 223 квадратных метра, что делает ее крупнейшей коммерческой системой связи, когда-либо развернутой на низкой околоземной орбите.
Система рассчитана на пиковую скорость передачи данных до 120 мегабит в секунду. По заявлению компании, пропускная способность BlueBird 6 в десять раз превышает возможности предыдущих аппаратов серии BlueBird 1–5.
Для этого используется технология формирования узконаправленных лучей, позволяющая концентрировать сигнал в зонах плотного покрытия и обеспечивать полноценную работу сервисов 4G и 5G, включая видеозвонки.
Сигнал концентрируется настолько точно, что минимизируются помехи и увеличивается емкость сети. В результате пользователь получает качество и скорость связи, сопоставимые с наземной сотовой инфраструктурой.
На этом достижение компания AST SpaceMobile не намерена останавливаться. После полного развертывания BlueBird 6 внимание переключается на запуск BlueBird 7, который ожидается в конце февраля на ракете New Glenn компании Blue Origin.
До конца года AST SpaceMobile планирует вывести на орбиту от 45 до 60 спутников. Каждый из них будет обладать пропускной способностью около 10 гигагерц, что позволит обслуживать миллионы мобильных пользователей.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
