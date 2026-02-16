Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»
NASA готовится провести повторную генеральную репетицию старта лунной миссии «Артемида II» уже на этой неделе, чтобы подтвердить, удалось ли устранить утечку жидкого водорода, из-за которой 2 февраля был досрочно остановлен тренировочный отсчет.
Утечки — давняя проблема для ракеты Space Launch System (SLS). Аналогичная неисправность задержала первый испытательный пуск ракеты на несколько месяцев в 2022 году. Тогда наземные службы сочли, что устранили дефект, изменив процедуру заправки сверхохлажденного жидкого водорода в центральную ступень. 2 февраля 2026 года использовался тот же алгоритм, однако утечка возникла вновь.
Инженеры установили, что источник проблемы связан с наземным оборудованием. Утечки происходят в зоне соединения топливных магистралей стартовой платформы с нижней частью центральной ступени. Две так называемые мачты обслуживания — Tail Service Mast Umbilicals (TSMU) — подают жидкий водород и жидкий кислород в ракету во время обратного отсчета, а затем отсоединяются и убираются в защитные кожухи в момент старта.
Одна из TSMU, отвечающая за подачу водорода, включает две линии диаметром 20 и 10 сантиметров, соединенные через соответствующие интерфейсные пластины на стороне платформы и ракеты. После недавней репетиции специалисты заменили уплотнения на этих магистралях.
В четверг, 12 февраля, команда провела частичную заправку центральной ступени жидким водородом в рамках так называемого «испытания на доверие». Однако тест завершился раньше срока из-за новой проблемы. В заявлении, опубликованном вечером 13 февраля, NASA сообщило о планах заменить фильтр, предположительно ставший причиной ограничения потока, прежде чем переходить к следующему тексту.
Испытание остановили в момент перехода к режиму «быстрой заправки», когда давление и расход топлива создают наибольшую нагрузку на уплотнения. Тем не менее, по данным агентства, ряд ключевых задач теста удалось выполнить.
Во время предстоящей репетиции NASA попытается полностью заправить ракету водородом и кислородом и довести отсчет до отметки менее одной минуты до старта, после чего остановить процедуру.
Во время первой репетиции концентрация водорода в районе соединения магистралей превышала 16% — действующий предел безопасности NASA. Это значение оказалось выше любых показателей, зафиксированных в миссии «Артемида I» в 2022 году. Ранее допустимый предел составлял 4% — консервативная норма, унаследованная от программы Space Shuttle. Затем агентство пересмотрело требования и повысило порог до 16%. Решение основывалось на результатах испытаний, показавших, что при такой концентрации воспламенение в соответствующей полости не происходит.
Следующее стартовое окно для «Артемида II» открывается 3 марта. Если запуск не состоится в марте, ракету придется вернуть в здание сборки для обновления системы аварийного прекращения полета. Дополнительные возможности запуска предусмотрены в апреле и мае.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
