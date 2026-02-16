  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
16 февраля, 07:58
У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

NASA готовится провести повторную генеральную репетицию старта лунной миссии «Артемида II» уже на этой неделе, чтобы подтвердить, удалось ли устранить утечку жидкого водорода, из-за которой 2 февраля был досрочно остановлен тренировочный отсчет.

Ракета SLS миссии «Артемида II» на стартовом комплексе / © NASA
Ракета SLS миссии «Артемида II» на стартовом комплексе / © NASA

Утечки — давняя проблема для ракеты Space Launch System (SLS). Аналогичная неисправность задержала первый испытательный пуск ракеты на несколько месяцев в 2022 году. Тогда наземные службы сочли, что устранили дефект, изменив процедуру заправки сверхохлажденного жидкого водорода в центральную ступень. 2 февраля 2026 года использовался тот же алгоритм, однако утечка возникла вновь.

Инженеры установили, что источник проблемы связан с наземным оборудованием. Утечки происходят в зоне соединения топливных магистралей стартовой платформы с нижней частью центральной ступени. Две так называемые мачты обслуживания — Tail Service Mast Umbilicals (TSMU) — подают жидкий водород и жидкий кислород в ракету во время обратного отсчета, а затем отсоединяются и убираются в защитные кожухи в момент старта.

Одна из TSMU, отвечающая за подачу водорода, включает две линии диаметром 20 и 10 сантиметров, соединенные через соответствующие интерфейсные пластины на стороне платформы и ракеты. После недавней репетиции специалисты заменили уплотнения на этих магистралях.

В четверг, 12 февраля, команда провела частичную заправку центральной ступени жидким водородом в рамках так называемого «испытания на доверие». Однако тест завершился раньше срока из-за новой проблемы. В заявлении, опубликованном вечером 13 февраля, NASA сообщило о планах заменить фильтр, предположительно ставший причиной ограничения потока, прежде чем переходить к следующему тексту.

Испытание остановили в момент перехода к режиму «быстрой заправки», когда давление и расход топлива создают наибольшую нагрузку на уплотнения. Тем не менее, по данным агентства, ряд ключевых задач теста удалось выполнить.

Во время предстоящей репетиции NASA попытается полностью заправить ракету водородом и кислородом и довести отсчет до отметки менее одной минуты до старта, после чего остановить процедуру.

Во время первой репетиции концентрация водорода в районе соединения магистралей превышала 16% — действующий предел безопасности NASA. Это значение оказалось выше любых показателей, зафиксированных в миссии «Артемида I» в 2022 году. Ранее допустимый предел составлял 4% — консервативная норма, унаследованная от программы Space Shuttle. Затем агентство пересмотрело требования и повысило порог до 16%. Решение основывалось на результатах испытаний, показавших, что при такой концентрации воспламенение в соответствующей полости не происходит.

Следующее стартовое окно для «Артемида II» открывается 3 марта. Если запуск не состоится в марте, ракету придется вернуть в здание сборки для обновления системы аварийного прекращения полета. Дополнительные возможности запуска предусмотрены в апреле и мае.

