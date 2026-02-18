Таяние гренландских ледников вынудило нерп сменить тактику охоты

Гренландские ледники — издавна важнейшая часть уникальной природной экосистемы Арктики, их стремительное таяние ведет к неожиданным и крайне значимым последствиям. Ученые выяснили, что этот процесс напрямую вынуждает кольчатых нерп менять пищевые привычки, заставляя охотиться не только на привычную рыбу, но и на иную, менее калорийную добычу.

Исследователи неоднократно подтверждали, что гренландский ледниковый щит тает ускоренными темпами. Среди ключевых последствий этого процесса — повышение уровня Мирового океана, нарушение сложившихся пищевых цепочек и трансформация привычных условий обитания морских млекопитающих. Особое место в этой системе занимает кольчатая нерпа — самый многочисленный тюлень Арктики, служащий основной добычей для белых медведей и на протяжении столетий обеспечивающий существование коренных общин Гренландии.

Еще в XIX веке ученые высказывали предположения, что зоны выхода ледниковых вод привлекают морских животных, однако механизм этого явления и его реальная значимость для хищников долгое время оставались предметом научных дискуссий. Ледниковый сток создает мощный подъем глубинных вод: пресная вода под давлением поднимается с глубины, вынося к поверхности питательные вещества, которые запускают бурный рост фитопланктона. За ним следует зоопланктон, а затем и рыба, прежде всего сайка. Однако наблюдать за поведением тюленей в непосредственной близости от ледников крайне сложно и опасно, а дистанционные методы не позволяют надежно отличить кормовое поведение от обычного перемещения.

Вопрос о том, как изменение климата сказывается на кормовой базе нерпы, остается критически важным для прогнозирования будущего этого вида. Особую актуальность представляет задача выявления связи между присутствием нерп и их активным питанием в зонах контакта ледников с морем. Ученым удалось установить эту связь, статья об этом вышла в журнале Nature.

Во время полевых работ 2022 и 2023 годов местные охотники передавали исследователям желудки добытых нерп с точной фиксацией координат промысла. Высокая скорость пищеварения у этого вида позволила рассматривать содержимое желудков как мгновенный снимок последнего кормления, жестко привязанный к конкретной точке акватории. Всего собрали и проанализировали 42 образца. Параллельно авторы провели гидроакустическую съемку фьорда для объективной оценки распределения потенциальной добычи.

Анализ полученных данных показал, что нерпы, добытые вблизи ледниковых фронтов, имели полные желудки, тогда как особи, пойманные дальше, значительно чаще оказывались голодными. Вес содержимого желудка закономерно снижался по мере удаления от ледника.

Изучение рациона продемонстрировало, что основу питания в приледниковых зонах составляет сайка — вид, образующий плотные скопления именно в этих водах. Вдали от ледников рацион становился более разнообразным, что отражает смену кормовой стратегии: там, где доступна крупная энергоемкая рыба, тюлени предпочитают охотиться на нее, не тратя время на выслеживание мелких рачков.

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что фронты ледников служат критически важными нагульными пастбищами для кольчатой нерпы в летний сезон. В условиях ускоряющегося таяния ледников продуктивность приледниковых зон резко падает, и богатые кормовые угодья исчезают. Лишаясь доступа к сайке, нерпы вынуждены либо переключаться на менее калорийный корм, либо искать новые охотничьи территории, что неизбежно скажется на их физическом состоянии и выживаемости.

Андрей Серегин 49 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.