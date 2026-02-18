  • Добавить в закладки
18 февраля, 16:35
Андрей Серегин
264

Таяние гренландских ледников вынудило нерп сменить тактику охоты

❋ 5.0

Гренландские ледники — издавна важнейшая часть уникальной природной экосистемы Арктики, их стремительное таяние ведет к неожиданным и крайне значимым последствиям. Ученые выяснили, что этот процесс напрямую вынуждает кольчатых нерп менять пищевые привычки, заставляя охотиться не только на привычную рыбу, но и на иную, менее калорийную добычу.

Биология
# Гренландия
# ледники
# нерпа
# рацион
Кольчатая нерпа / © Aki Mykkanen

Исследователи неоднократно подтверждали, что гренландский ледниковый щит тает ускоренными темпами. Среди ключевых последствий этого процесса — повышение уровня Мирового океана, нарушение сложившихся пищевых цепочек и трансформация привычных условий обитания морских млекопитающих. Особое место в этой системе занимает кольчатая нерпа — самый многочисленный тюлень Арктики, служащий основной добычей для белых медведей и на протяжении столетий обеспечивающий существование коренных общин Гренландии.

Еще в XIX веке ученые высказывали предположения, что зоны выхода ледниковых вод привлекают морских животных, однако механизм этого явления и его реальная значимость для хищников долгое время оставались предметом научных дискуссий. Ледниковый сток создает мощный подъем глубинных вод: пресная вода под давлением поднимается с глубины, вынося к поверхности питательные вещества, которые запускают бурный рост фитопланктона. За ним следует зоопланктон, а затем и рыба, прежде всего сайка. Однако наблюдать за поведением тюленей в непосредственной близости от ледников крайне сложно и опасно, а дистанционные методы не позволяют надежно отличить кормовое поведение от обычного перемещения.

Вопрос о том, как изменение климата сказывается на кормовой базе нерпы, остается критически важным для прогнозирования будущего этого вида. Особую актуальность представляет задача выявления связи между присутствием нерп и их активным питанием в зонах контакта ледников с морем. Ученым удалось установить эту связь, статья об этом вышла в журнале Nature.

Во время полевых работ 2022 и 2023 годов местные охотники передавали исследователям желудки добытых нерп с точной фиксацией координат промысла. Высокая скорость пищеварения у этого вида позволила рассматривать содержимое желудков как мгновенный снимок последнего кормления, жестко привязанный к конкретной точке акватории. Всего собрали и проанализировали 42 образца. Параллельно авторы провели гидроакустическую съемку фьорда для объективной оценки распределения потенциальной добычи.

Анализ полученных данных показал, что нерпы, добытые вблизи ледниковых фронтов, имели полные желудки, тогда как особи, пойманные дальше, значительно чаще оказывались голодными. Вес содержимого желудка закономерно снижался по мере удаления от ледника.

Изучение рациона продемонстрировало, что основу питания в приледниковых зонах составляет сайка — вид, образующий плотные скопления именно в этих водах. Вдали от ледников рацион становился более разнообразным, что отражает смену кормовой стратегии: там, где доступна крупная энергоемкая рыба, тюлени предпочитают охотиться на нее, не тратя время на выслеживание мелких рачков.

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что фронты ледников служат критически важными нагульными пастбищами для кольчатой нерпы в летний сезон. В условиях ускоряющегося таяния ледников продуктивность приледниковых зон резко падает, и богатые кормовые угодья исчезают. Лишаясь доступа к сайке, нерпы вынуждены либо переключаться на менее калорийный корм, либо искать новые охотничьи территории, что неизбежно скажется на их физическом состоянии и выживаемости.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
49 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Биология
# Гренландия
# ледники
# нерпа
# рацион
За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 15:30
МГППУ

Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

МГППУ
# зрение
# зрительная кора
# мозг
# нарушение зрения
# нейропластичность
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

