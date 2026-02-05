Уведомления
Психологи выяснили, после каких кризисов отношения в семье становятся ближе
В современном мире семьи нередко переживают тяжелые события —конфликты, болезни, финансовые трудности или утраты. Эти испытания могут как сплотить близких, так и разобщить их, нарушить эмоциональные связи. Психологи подчеркивают: исход зависит не только от самого события, но и от контекста — культурных традиций, семейных привычек совладания со стрессом и качества общения внутри семьи.
Авторы — психологи из МГППУ — исследовали, как уровни контекста — макроуровень (культура), средний уровень (событие) и микроуровень (копинг, коммуникация) — влияют на семейные отношения после стресса. Они предположили, что эти факторы определяют, укрепятся ли связи или ослабнут. Работа выявляет ресурсы, которые помогут повысить благополучие семей в кризисные моменты. Исследование опубликовано в журнале «Социальная психология и общество».
Ученые провели онлайн-опрос по методу снежного кома, который охватил более двух тысяч взрослых от 18 до 86 лет, в основном женщин. Участники — россияне и белорусы — описывали недавнее трудное жизненное событие (ТЖС) в семье, оценивали его тяжесть и проходили тесты на копинг (способы совладания со стрессом) и связь с культурой через проективный тест «Пространство дерева и света». Он представляет собой визуальный тест с изображениями деревьев и ребенка, где предлагается выбрать из четырех вариантов тот, который лучше отражает внутреннее ощущение связи с родной культурой и традициями, это макроуровень. В исследовании эта методика помогла классифицировать культурный контекст. Например, примерно каждый второй россиянин и белорус ощущают свою культуру как твердый фундамент, 17 и 14% россиян и белорусов соответственно только ищут пути к пониманию своего культурного наследия. Почти у трети первых (28%) и у 23% вторых возникают противоречия, а каждый десятый ощущает отстраненность.
В следующем этапе авторы рассматривали средний контекст. ТЖС разделили на группы: 1) болезни («диагноз мамы», «операция на легком»), 2) проблемы в отношениях («кризис с мужем», «развод»), 3) утраты (смерть близких), 4) финансовые трудности (нехватка денег), 5) жизненные перемены (переезды), 6) экзистенциальные кризисы («одиночество», «потеря смысла жизни»), 7) множественные проблемы (две и больше проблемы сразу).Различия между россиянами и белорусами оказались небольшими: проблемы схожи, но россиян чаще беспокоит нехватка финансов, и реже встречается отсутствие трудностей вообще. Ответы показали, что те, кто чувствуют с культурой прочную связь, чаще сохраняют близость в семье, а дистанцирующиеся после сложного периода почти вдвое чаще ощущают отдаленность от своих традиций.
Наконец, на уровне микроконтекста исследователи изучали поведение людей в стрессовых ситуациях. Те, кто успешно преодолели кризис и сплотили семью, чаще обращались за практической и эмоциональной поддержкой к окружающим, сами активно решали проблемы и не отвлекались на постороннее. Напротив, у тех, кто отдалился от близких, преобладали самокритика, подавление эмоций и воспоминания о дисфункциях в родительской семье. Если там был жесткий запрет на чувства (особенно негативные), шансы на сближение падали до 20%, но активная практическая помощь от других и самостоятельное решение проблем повышали их до 71%.
Смерть близких чаще сплачивает семью, тогда как болезни, жизненные перемены и совокупность нескольких проблем — отдаляют её членов друг от друга. Эффективно улучшить отношения после утраты можно, если принимать помощь делами и самостоятельно решать проблемы — так шансы восстановить близость достигают почти 83%.
Самые низкие шансы на сближение (31%) — у тех, в чьих родительских семьях часто запрещали эмоции и критиковали детей за ошибки или негативные чувства. Кроме того, такие люди реже просят помощи в делах у других.
Психологи предлагают укрепить семейные узы по модели Н.В. Гришиной (2022): сначала разобраться в общих убеждениях семьи, оценках кризиса и его тяжести; затем проработать эмоции, важность отношений (особенно при прошлом запрете чувств или критике), переживания от события и отношение к традициям; наконец, включить совместную активность, решение проблем и поиск ресурсов.
Исследование показало, как разные уровни контекста влияют на семейные отношения россиян и белорусов во время тяжелых кризисов. Пол, возраст, образование, наличие и количество детей, семейный статус не влияют на то, как меняются отношения в семье. Культура помогает сохранить связи между родными, а отчуждение от нее ослабляет их; тяжелые события либо сплачивают (особенно утрата), либо разрушают семью (болезни, деньги, множественные проблемы), а средние по силе положение дел почти не меняют. Особенно эффективно сочетание активного участия в решении своих проблем и принятие помощи со стороны: они укрепляют семью даже при плохом опыте из детства и сильных стрессах.
Исследование провели психологи МГППУ Мария Одинцова и Наталия Радчикова совместно с коллегой Ниной Козыревой из БГПУ (Беларусь).
