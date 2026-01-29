Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Онищенко предсказал новую пандемию в ближайшие 10 лет

Женщины в медицинских масках / © freepik

Как предположил Онищенко в разговоре с ТАСС, причиной новой пандемии может стать грипп. Он ожидает, что это произойдет через девять-десять лет.

Онищенко пояснил, что сейчас растет заболеваемость гриппом. Это происходит как в Европе, так и в США.

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что пандемия, «конечно, будет». Он добавил, что это — естественный процесс эволюции.

Предыдущая пандемия коронавируса официально длилась более трех лет. Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, она началась 11 марта 2020 года и завершилась 5 мая 2023 года.