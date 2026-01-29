Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море
Будущий авианосец «Джон Ф. Кеннеди» (CVN-79), второй представитель новейшего класса атомных авианосцев «Джеральд Р. Форд» в составе ВМС США, впервые отправился в море для прохождения начальных ходовых испытаний. После многолетних задержек флот рассчитывает принять корабль в строй в 2027 году.
Компания Huntington Ingalls Industries (HII) сообщила, что авианосец «Джон Ф. Кеннеди» покинул верфь в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) и приступил к первому этапу морских испытаний.
Насколько полностью авианосец укомплектован оборудованием на текущий момент, не уточняется. Однако уже известно, что «Джон Ф. Кеннеди» будет заметно отличаться от головного корабля серии — «Джеральд Р. Форд» (CVN-78). В частности, новый авианосец получит радар AN/SPY-6(V)3 — стационарную версию РЛС Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) разработки Raytheon — вместо проблемной двухдиапазонной РЛС (DBR), установленной на «Джеральд Р. Форд». DBR на протяжении многих лет вызывала серьезные технические трудности. Опубликованные HII фотографии демонстрируют отличия в конструкции «острова» авианосца, во многом связанные именно с заменой радиолокационной системы.
Головной корабль серии «Джеральд Р. Форд» за годы эксплуатации столкнулся с целым рядом технических проблем, и ВМС США совместно с HII стараются учесть полученный опыт при строительстве последующих кораблей класса.
Стоит отметить, что это не первый авианосец ВМС США под названием «Джон Ф. Кеннеди». Ранее его носил уникальный авианосец — модифицированный представитель класса «Китти Хок», находившийся на службе с 1968 по 2007 год. Он был одним из последних авианосцев с обычной энергетической установкой и впоследствии был продан на металлолом, несмотря на попытки сохранить его в качестве музейного корабля.
Контракт на строительство нового авианосца «Джон Ф. Кеннеди» заключили в 2013 году, а закладка корабля на верфи Newport News Shipbuilding состоялась в 2015-м. Спуск на воду произошел четыре года спустя, и изначально планировалось передать авианосец флоту в 2022 году. Рассматривалась схема поэтапной передачи, при которой корабль поступал бы на службу с ограниченными возможностями. Однако требование Конгресса обеспечить готовность к эксплуатации истребителей F-35C уже к моменту приемки привело к переносу сроков сначала на 2024 год. При этом «Джеральд Р. Форд» до сих пор не выполнил полноценный боевой поход с F-35C на борту.
Позднее сроки сдачи авианосца «Джон Ф. Кеннеди» вновь пересматривались — сначала на 2025 год, чтобы завершить работы, обычно выполняемые после приемки. В 2025 году ВМС сообщили о новом переносе — на март 2027 года. Управление правительственной отчетности США (GAO) при этом отдельно указало, что фактическая передача корабля может состояться не ранее июля 2027 года.
Первый выход авианосца «Джон Ф. Кеннеди» в море стал важным шагом на пути к вводу корабля в строй и символизирует постепенное продвижение программы авианосцев нового поколения, несмотря на все сложности и затянувшиеся сроки.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
