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Американский авианосец «Джон Кеннеди» продали за один цент

Знаменитый американский авианосец USS John F. Kennedy, четвертый и последний корабль типа «Китти-Хок», названный в честь президента США Джона Фицджеральда Кеннеди продали за один цент. Попытки превратить его в корабль-музей провалились.

USS John F. Kennedy на станции технического обслуживания кораблей ВМС США / © Brian W. Schaller

Корабль, который спустили на воду 27 мая 1967 года, стал последним авианосцем США с паротурбинной энергетической установкой. Его вывели из эксплуатации в 2007 году, спустя 39 лет.

USS John F. Kennedy в Атлантическом океане в 2001 году / © U.S. Navy / Getty Images

Корабль участвовал в первой Войне в Персидском заливе в 1991 году и на ранних этапах Войны в Афганистане.

USS John F. Kennedy 17 января 2025 года отправился в свое последние путешествие со станции технического обслуживания кораблей ВМС США на техасский завод International Shipbreaking Limited в Браунсвилле. Там его разберут на части, которые затем продадут на металлолом.