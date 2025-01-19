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Американский авианосец «Джон Кеннеди» продали за один цент
Знаменитый американский авианосец USS John F. Kennedy, четвертый и последний корабль типа «Китти-Хок», названный в честь президента США Джона Фицджеральда Кеннеди продали за один цент. Попытки превратить его в корабль-музей провалились.
Корабль, который спустили на воду 27 мая 1967 года, стал последним авианосцем США с паротурбинной энергетической установкой. Его вывели из эксплуатации в 2007 году, спустя 39 лет.
Корабль участвовал в первой Войне в Персидском заливе в 1991 году и на ранних этапах Войны в Афганистане.
USS John F. Kennedy 17 января 2025 года отправился в свое последние путешествие со станции технического обслуживания кораблей ВМС США на техасский завод International Shipbreaking Limited в Браунсвилле. Там его разберут на части, которые затем продадут на металлолом.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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