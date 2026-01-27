Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA отправит людей к Луне на космическом корабле, который, по мнению ряда экспертов, небезопасен
Менее чем через две недели NASA планирует запуск миссии «Артемида II» — первого пилотируемого полета к Луне за более чем полвека. Ракета Space Launch System (SLS) уже находится на стартовой площадке.
Хотя на этот раз экипаж не будет совершать посадку на поверхность Луны — этот этап запланирован для «Артемида III», — миссия остается чрезвычайно амбициозной и технически сложной.
Однако, как сообщило CNN, далеко не все эксперты разделяют уверенность NASA в том, что корабль Orion, на котором полетят астронавты, полностью безопасен.
В частности, после успешной беспилотной миссии «Артемида I» NASA на протяжении нескольких лет изучало, как экстремальные температуры при входе в атмосферу Земли повлияли на теплозащитный экран Orion.
После возвращения в 2022 году Orion получил серьезные повреждения: в результате экстремальных условий при входе в атмосферу теплозащитный экран растрескался и начал крошиться.
Тем не менее, вместо того чтобы вносить серьезные изменения в сам материал теплозащитного экрана — к слову, экран для «Артемида II» был собран и установлен еще до полета «Артемида I», — NASA решило пойти другим путем: изменить траекторию входа в атмосферу, сделав ее более щадящей.
Однако далеко не все считают, что агентство достаточно полно устранило риски перед первым пилотируемым полетом к Луне.
«То, о чем они говорят, — это безумие», — заявил бывший астронавт NASA и специалист по теплозащите Чарли Камарда. Позднее Камарда объединился с несколькими другими учеными-исследователями NASA, призывая агентство прислушаться к их предупреждениям.
«Мы могли решить эту проблему еще много лет назад, — сказал он телеканалу. — Вместо этого ее просто постоянно откладывают».
В NASA настаивают, что новая траектория входа в атмосферу для «Артемида II» не приведет к разрушению теплозащитного экрана. Тем не менее Камарда и другие бывшие астронавты и инженеры NASA предупреждают, что опасность все еще сохраняется.
Насколько опасны трещины в теплозащитном экране, по-прежнему остается предметом споров.
