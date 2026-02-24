Уведомления
Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне
Если в прошлый раз дело было в утечке водорода, то теперь сложности возникли с гелием. Хотя этот газ и инертен, без него ракета не сможет нормально отработать, поэтому дату полета к Луне сдвинули еще на месяц. Учитывая, что на ракете SLS, летящей в этот раз, основная масса двигателей снята с музейных экспонатов, а общий уровень проработки проекта вызывает постоянную критику, это может быть не последней проблемой нынешней «лунной» ракеты США.
Название ракеты SLS в американских СМИ традиционно расшифровывают не как Space Launch System, а как Senate Launch System, чем подчеркивают лоббизм и систематическую коррупцию, сопровождающую проект. Каждый пуск ее стоит пару миллиардов долларов (что больше, чем полет «Сатурна-5» в современных долларах) только по ракетной части, но кроме этого она еще и отличается недостаточной отработанностью.
Это может показаться странным, поскольку ракету создавали с максимальным количеством уже отработанных узлов. Например, двигатели первой ступени, E2047, E2059, E2061 и E2062, настоящие ветераны космонавтики. E2047 совершил свой первый полет в космос на шаттлах еще четверть века назад, потом участвовал в миссии по починке телескопа «Хаббл» и так далее. Часть полетов он совершил вместе с двигателем E2059. E2061 тоже летал в космос, правда, на другом шаттле. Лишь E2062 не летал в космос, хотя тоже собран из запчастей, оставшихся от программы шаттлов (и часть из них ранее уже летала в космос).
То есть чтобы оснастить как бы новую ракету с ценой полета в два миллиарда долларов, активно использовали двигатели, амортизированные еще в период программы шаттлов и потом снятые с кораблей, какое-то время простоявших как музейные экспонаты (ими стали некоторые уцелевшие шаттлы после закрытия их программы).
Однако кроме двигателей в ракете еще немало других систем. «Артемида-2» не полетела к Луне в феврале 2026 года, как планировало NASA, из-за утечки водорода. Но как пояснил глава NASA Джаред Айзекман, еще одну задержку вызвала невозможность корректной заправки гелием из баллонов системы наддува верхней ступени ракеты. Интересно, что и утечка водорода в этом году, и утечка гелия имела аналоги в период подготовки ракеты SLS еще к ее первому полету в 2022 году. Тогда виновником утечки гелия оказался неисправный клапан. Не исключено, что в этот раз все вышло так же. Однако возможно, что причина в забившемся фильтре системы подачи гелия.
Особенность поиска проблемы в том, что для ее исправления 98-метровую ракету придется отправить со стартовой площадки к зданию вертикальной сборки. Это, как и длительность операций в здании, исключает запуск SLS в марте и переносит его на апрель 2026 года. Поскольку в марте истекает срок годности батарей системы самоуничтожения ракеты, их придется заменить, что дополнительно увеличит нужный объем ремонтных работ.
Несколько месяцев назад Илон Маск, получая упреки в недостаточной, как полагают некоторые, скорости доводки Starship, заявил, что в конечном счете американская лунная миссия еще будет выполняться на одних Starship, имея в виду, что другие ракеты программы не особенно отработаны. «Помяните мое слово, — написал он тогда.
