BlueBird 6: запущен крупнейший в мире коммерческий спутник связи, конкурент Starlink
Аппарат BlueBird 6 техасской компании AST SpaceMobile, который недавно отправился в космос, примерно в три раза превосходит по размерам своих предшественников, что делает его крупнейшим коммерческим спутником, находящимся сейчас на околоземной орбите.
Запуск BlueBird 6 состоялся 23 декабря с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии при помощи ракеты LVM3. Формируя спутниковую группировку нового поколения, AST SpaceMobile стремится составить конкуренцию SpaceX, создав космическую сеть сотового широкополосного доступа, напрямую обслуживающую смартфоны. BlueBird 6 стал первым спутником этой новой серии, достигшим орбиты.
Первый спутник компании, BlueWalker 3, запустили в сентябре 2022 года. Его крупная развертываемая антенна предназначалась для испытаний технологии «орбитальных сотовых вышек». Уже в 2023 году AST SpaceMobile добилась впечатляющего результата, осуществив первый в истории телефонный звонок по сети 5G непосредственно из космоса с использованием BlueWalker 3.
С тех пор компания запустила шесть спутников серии BlueBird, включая декабрьский запуск. BlueBird 6 стал самым крупным из них. Он рассчитан на поддержку полосы пропускания в 10 гигагерц и обеспечивает скорость передачи данных до 120 мегабайт в секунду для мобильного устройства.
Антенная решетка BlueBird 1 по площади сопоставима с теннисным кортом — около 64 квадратных метров. После полного раскрытия антенны яркость спутника увеличилась примерно на две звездные величины, из-за чего он стал ярче большинства объектов ночного неба.
BlueBird 6 оказался еще масштабнее — примерно втрое. В развернутом состоянии его антенна занимает около 223 квадратных метра, что делает его самым большим спутником, когда-либо находившимся в космосе.
Следующий год обещает стать для AST SpaceMobile ключевым. По имеющимся данным, компания планирует запустить еще от 45 до 60 спутников к концу 2026 года. Это позволит обеспечить передачу данных по стандарту 5G на территории США, а также в ряде других регионов.
По масштабам это, впрочем, не сопоставимо с гигантской группировкой Starlink, которая уже насчитывает более 9 000 спутников на орбите. Однако аппараты AST значительно крупнее, благодаря чему один спутник способен покрывать гораздо большую территорию.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
