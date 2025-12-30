Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

BlueBird 6: запущен крупнейший в мире коммерческий спутник связи, конкурент Starlink

Аппарат BlueBird 6 техасской компании AST SpaceMobile, который недавно отправился в космос, примерно в три раза превосходит по размерам своих предшественников, что делает его крупнейшим коммерческим спутником, находящимся сейчас на околоземной орбите.

Художественное изображение аппарата BlueBird 6 / © AST SpaceMobile

Запуск BlueBird 6 состоялся 23 декабря с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии при помощи ракеты LVM3. Формируя спутниковую группировку нового поколения, AST SpaceMobile стремится составить конкуренцию SpaceX, создав космическую сеть сотового широкополосного доступа, напрямую обслуживающую смартфоны. BlueBird 6 стал первым спутником этой новой серии, достигшим орбиты.

Первый спутник компании, BlueWalker 3, запустили в сентябре 2022 года. Его крупная развертываемая антенна предназначалась для испытаний технологии «орбитальных сотовых вышек». Уже в 2023 году AST SpaceMobile добилась впечатляющего результата, осуществив первый в истории телефонный звонок по сети 5G непосредственно из космоса с использованием BlueWalker 3.

С тех пор компания запустила шесть спутников серии BlueBird, включая декабрьский запуск. BlueBird 6 стал самым крупным из них. Он рассчитан на поддержку полосы пропускания в 10 гигагерц и обеспечивает скорость передачи данных до 120 мегабайт в секунду для мобильного устройства.

Антенная решетка BlueBird 1 по площади сопоставима с теннисным кортом — около 64 квадратных метров. После полного раскрытия антенны яркость спутника увеличилась примерно на две звездные величины, из-за чего он стал ярче большинства объектов ночного неба.

BlueBird 6 оказался еще масштабнее — примерно втрое. В развернутом состоянии его антенна занимает около 223 квадратных метра, что делает его самым большим спутником, когда-либо находившимся в космосе.

Следующий год обещает стать для AST SpaceMobile ключевым. По имеющимся данным, компания планирует запустить еще от 45 до 60 спутников к концу 2026 года. Это позволит обеспечить передачу данных по стандарту 5G на территории США, а также в ряде других регионов.

По масштабам это, впрочем, не сопоставимо с гигантской группировкой Starlink, которая уже насчитывает более 9 000 спутников на орбите. Однако аппараты AST значительно крупнее, благодаря чему один спутник способен покрывать гораздо большую территорию.