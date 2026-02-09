Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: ведущие производители меди в мире
Медь — один из ключевых промышленных металлов мировой экономики. Она критически важна для энергетических сетей, электромобилей и инфраструктуры возобновляемой энергетики.
На инфографике выше страны ранжированы по объему годовой добычи меди в период с 2000 по 2024 год, а также показаны важные сдвиги в позициях таких производителей, как Китай, Перу и Демократическая Республика Конго. Данные для визуализации предоставлены Геологической службой США (U.S. Geological Survey).
С начала 2000-х годов добыча меди в зрелых странах-производителях — таких как Чили, США и Канада — в целом вышла на плато и демонстрирует лишь ограниченный рост.
В то же время почти весь чистый прирост мирового предложения пришелся на регионы, где Китай обладает правами собственности, финансовым участием или значительным рыночным влиянием. Вместо прямой конкуренции в давно освоенных горнодобывающих районах Китай сделал ставку на периферийные рынки, где формировались новые источники сырья.
Собственная добыча меди в Китае выросла примерно с 510 тысяч тонн в 2000 году до около 1,8 миллиона тонн в 2024-м. Это более чем трехкратный рост за два десятилетия, отражающий масштабные инвестиции в национальную горнодобывающую и плавильную инфраструктуру.
Несмотря на это, по формальным показателям Китай все еще уступает крупнейшим мировым производителям, таким как Чили и Перу, если рассматривать исключительно объемы добычи на территории страны. Однако фокус только на внутреннем производстве занижает реальную роль Китая на глобальном рынке меди.
Самые драматичные изменения в мировом предложении меди с 2000 года произошли в Демократической Республике Конго (ДРК). За этот период добыча меди в стране выросла с почти нулевых значений до примерно 3,3 миллиона тонн к 2024 году, что вывело Конго в число крупнейших производителей в мире. Значительная часть этого роста была обеспечена компаниями, поддерживаемыми китайским государством, — через владение рудниками, долгосрочные концессии и соглашения типа «инфраструктура в обмен на ресурсы». Хотя формально добыча учитывается как национальное производство Конго, существенная доля этого объема фактически контролируется китайскими компаниями, что делает её частью «китайски ориентированного» предложения на мировом рынке.
Добыча меди в Перу увеличилась с примерно 530 тысяч тонн в 2000 году до 2,6 миллиона тонн в 2024-м, закрепив за страной статус одного из ведущих мировых производителей.
Китай не контролирует горнодобывающий сектор Перу в той же степени, что и в Конго, однако он остается крупнейшим покупателем перуанской меди и владеет долями в ряде ключевых добывающих проектов. Это делает Пекин важнейшим фактором, влияющим на направление потоков перуанского медного экспорта и на всю глобальную цепочку поставок.
Россия находится на седьмом месте в мире по добычи меди, за последние почти четверть века ее рост добычи этого металла увеличился с 520 до 930 тысяч тонн.
