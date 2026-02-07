Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
10 крупнейших исключительных экономических зон мира
Исключительная экономическая зона — область морского пространства протяженностью до 200 морских миль (370 километров) от сухопутного побережья страны. На инфографике представлены страны, обладающие крупнейшими исключительными экономическими зонами.
В исключительной экономической зоне страны имеют эксклюзивные права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов. Они могут создавать и использовать искусственные острова и сооружения, вести научные исследования, а также должны защищать и сохранять морскую среду.
Другие государства в этих зонах имеют право на свободное судоходство и полеты. Также они могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы.
Самой большой исключительной экономической зоной обладает Франция, в первую очередь благодаря своим заморским территориям. Ее площадь составляет 11,691 миллиона квадратных километров.
Среди лидеров по размеру исключительной экономической зоны также оказались США (11,351 миллиона квадратных километров) и Австралия (8,505 миллиона квадратных километров). Россия в этом рейтинге находится на четвертом месте с площадью зоны в 7,566 миллиона квадратных километров. В десятку стран также вошли Великобритания, Индонезия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Чили.
Правила использования исключительных экономических зон определяет Конвенция ООН по морскому праву. При этом иногда между странами возникают споры, касающиеся границ зон или деятельности других государств на этих зонах.
Например, США и Китай по-разному трактуют право регулировать разведывательную деятельность иностранных вооруженных сил в своей исключительной экономической зоне. Большинство стран полагают, что согласно Конвенции, прибрежные государства не обладают правом регулировать иностранную военную деятельность в своих зонах за пределами 12 морских миль от берега. Согласно интерпретации Китая, страны имеют право регулировать иностранную военную деятельность на всей территории своей исключительной экономической зоны.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Марта, 2017
Город на орбите
28 Ноября, 2014
Шлитци — самый знаменитый дурачок XX века
1 Июля, 2016
Управление погодой и климатом
8 Февраля, 2022
Тест: на кого из знаменитых ученых вы похожи?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии