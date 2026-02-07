Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Исключительная экономическая зона — область морского пространства протяженностью до 200 морских миль (370 километров) от сухопутного побережья страны. На инфографике представлены страны, обладающие крупнейшими исключительными экономическими зонами.

Топ-10 исключительных экономических зон стран мира / © geopolitical.guy

В исключительной экономической зоне страны имеют эксклюзивные права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов. Они могут создавать и использовать искусственные острова и сооружения, вести научные исследования, а также должны защищать и сохранять морскую среду.

Другие государства в этих зонах имеют право на свободное судоходство и полеты. Также они могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы.

Самой большой исключительной экономической зоной обладает Франция, в первую очередь благодаря своим заморским территориям. Ее площадь составляет 11,691 миллиона квадратных километров.

Среди лидеров по размеру исключительной экономической зоны также оказались США (11,351 миллиона квадратных километров) и Австралия (8,505 миллиона квадратных километров). Россия в этом рейтинге находится на четвертом месте с площадью зоны в 7,566 миллиона квадратных километров. В десятку стран также вошли Великобритания, Индонезия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Чили.

Правила использования исключительных экономических зон определяет Конвенция ООН по морскому праву. При этом иногда между странами возникают споры, касающиеся границ зон или деятельности других государств на этих зонах.

Например, США и Китай по-разному трактуют право регулировать разведывательную деятельность иностранных вооруженных сил в своей исключительной экономической зоне. Большинство стран полагают, что согласно Конвенции, прибрежные государства не обладают правом регулировать иностранную военную деятельность в своих зонах за пределами 12 морских миль от берега. Согласно интерпретации Китая, страны имеют право регулировать иностранную военную деятельность на всей территории своей исключительной экономической зоны.