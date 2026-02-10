Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа
На вершине горы Серро-Армасонес в Чили полным ходом идет строительство Чрезвычайно Большого телескопа (Extremely Large Telescope, ELT). После завершения он откроет новую эру в астрономии. ELT станет крупнейшим телескопом в мире: диаметр его главного зеркала составит 39 метров.
Астрономия зависит не только от технологий, но и от места наблюдений. Чтобы увидеть самые тусклые и удаленные объекты во Вселенной, телескопам необходимы темное и стабильное небо — условия, которые на Земле встречаются все реже. Горные районы пустыни Атакама в Чили, такие как Серро-Армасонес, представляют собой почти идеальную природную лабораторию. Большая высота над уровнем моря, удаленность от городов и один из самых засушливых климатов на планете обеспечивают здесь исключительно ясные ночи с минимальными атмосферными помехами.
Уже более шестидесяти лет эта среда делает Чили мировым центром наземной астрономии. Европейская южная обсерватория (ESO) разместила здесь все свои обсерватории, включая Очень Большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) на горе Серро-Параналь и, в ближайшем будущем, ELT. Вместе эти комплексы воплощают непрерывное стремление человечества понять космос — от ближайших экзопланет до самых ранних галактик.
ELT строится на вершине горы Серро-Армасонес, расположенной в пустыне Атакама на территории Чили. С научной точки зрения ELT станет настоящим прорывом. Благодаря гигантскому зеркалу и передовым приборам он сможет напрямую получать изображения экзопланет, анализировать их атмосферы в поисках признаков пригодности для жизни, изучать процессы формирования звезд и галактик, а также исследовать природу темной материи и темной энергии. Близость ELT к VLT символизирует преемственность научного прогресса: каждое новое поколение телескопов опирается на достижения предыдущего.
Возведение телескопа планируется завершить к 2027 году.
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
