Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

На вершине горы Серро-Армасонес в Чили полным ходом идет строительство Чрезвычайно Большого телескопа (Extremely Large Telescope, ELT). После завершения он откроет новую эру в астрономии. ELT станет крупнейшим телескопом в мире: диаметр его главного зеркала составит 39 метров.

Фотография нижней части конструкции ELT показывает область, в которой будет установлено основное зеркало / © ESO / J. C. Muñoz-Mateos

Астрономия зависит не только от технологий, но и от места наблюдений. Чтобы увидеть самые тусклые и удаленные объекты во Вселенной, телескопам необходимы темное и стабильное небо — условия, которые на Земле встречаются все реже. Горные районы пустыни Атакама в Чили, такие как Серро-Армасонес, представляют собой почти идеальную природную лабораторию. Большая высота над уровнем моря, удаленность от городов и один из самых засушливых климатов на планете обеспечивают здесь исключительно ясные ночи с минимальными атмосферными помехами.

Уже более шестидесяти лет эта среда делает Чили мировым центром наземной астрономии. Европейская южная обсерватория (ESO) разместила здесь все свои обсерватории, включая Очень Большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) на горе Серро-Параналь и, в ближайшем будущем, ELT. Вместе эти комплексы воплощают непрерывное стремление человечества понять космос — от ближайших экзопланет до самых ранних галактик.

ELT строится на вершине горы Серро-Армасонес, расположенной в пустыне Атакама на территории Чили. С научной точки зрения ELT станет настоящим прорывом. Благодаря гигантскому зеркалу и передовым приборам он сможет напрямую получать изображения экзопланет, анализировать их атмосферы в поисках признаков пригодности для жизни, изучать процессы формирования звезд и галактик, а также исследовать природу темной материи и темной энергии. Близость ELT к VLT символизирует преемственность научного прогресса: каждое новое поколение телескопов опирается на достижения предыдущего.

Возведение телескопа планируется завершить к 2027 году.