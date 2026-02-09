Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии
Президент Королевского института британских архитекторов (RIBA) Крис Уильямсон (Chris Williamson) предложил связать девять северных городов Великобритании и Ирландии с помощью проекта «Петля» (The Loop) — приподнятой высокоскоростной железной дороги, вдохновленной проектом мегаполиса «Зеркальная Линия» (The Line).
Уильямсон называет «Петлю» манифестом, призванным «вдохновлять» и «провоцировать». Проект должен объединить английские города Ньюкасл, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, шотландские Эдинбург и Глазго, валлийский Бангор, а также Дублин в Ирландии и Белфаст в Северной Ирландии.
По словам Уильямсона объединение этих девяти городов сформирует «северный экономический центр» с населением около 10 миллионов человек — сопоставимый по масштабам с крупнейшими мировыми мегаполисами.
При разработке концепта архитектор вдохновлялся амбициями проекта «Зеркальная Линия» (The Line) — мегаполиса протяженностью 170 километров, строящегося в Саудовской Аравии.
Концепт «Петли» разработан совместно с британским инженерным бюро Elliott Wood. Проект предполагает размещение высокоскоростных путей на приподнятой каменной эстакаде. Поезда смогут развивать скорость около 480 километров в час, благодаря чему все девять городов окажутся в пределах 90 минут пути друг от друга.
Помимо протяженных эстакад, «Петля» должна дважды пересечь Ирландское море, что потребует строительства тоннелей или мостовых переходов. Если проект реализуют, он станет третьей высокоскоростной железнодорожной линией в Великобритании.
