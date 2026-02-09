Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайская компания представила новый ПК в форме пирамиды для локального запуска ИИ, без облака
Компания M5Stack анонсировала AI Pyramid Pro — пирамидальный настольный персональный компьютер с вычислительной мощностью 24 триллиона операций в секунду. Помимо необычного дизайна, этот аппарат специально создан для локального запуска искусственного интеллекта (ИИ), без обращения к облачным сервисам.
Компактное устройство оснащено восьмью гигабайтами оперативной памяти, поддержкой многокамерной работы, кодирования и декодирования видео, богатым набором интерфейсов и энергоэффективной работой. На борту находится 32 гигабайта встроенной eMMC-памяти, а также два порта HDMI 2.0, четыре USB-A 3.0 и два USB Type-C.
Объявленная вычислительная мощность в 24 триллиона операций в секунду впечатляет для локального ИИ. Для сравнения, это не уровень игрового персонального компьютера (ПК), но для on-device AI при цене около 250 долларов (чуть больше 19 тысяч рублей) это очень высокий показатель.
По данным разработчиков, устройство предназначено для обработки компьютерного зрения в реальном времени, распознавания речи и обнаружения объектов. Оно также оптимизировано для запуска небольших и средних моделей языковых моделей и одновременной работы с несколькими видеопотоками камер.
Для компактности M5Stack отказалась от графического процессора (GPU), заменив его энергоэффективным CPU Arm и специализированным нейропроцессором, который быстрый для ИИ, но медленный для остальных задач. Это делает пирамидальный ПК быстрым для ИИ-интерфейсов, тихим и экономичным по энергопотреблению.
Локальное выполнение ИИ (без облака) дает ряд преимуществ:
• улучшенная конфиденциальность, так как видео и аудио остаются внутри сети;
• низкая латентность и практически мгновенный отклик;
• отсутствие платы за использование, как в облачных сервисах;
• возможность работы без постоянного подключения к интернету.
Учитывая узкую специфику, компьютер не предназначен для массового потребителя. Основная аудитория — разработчики Edge-AI, инженеры встроенных систем и создатели серьезных ИИ-проектов.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Февраля, 2018
Как устроен авианосец
9 Декабря, 2022
Кто убил тысячи каспийских нерп?
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии