Китайская компания представила новый ПК в форме пирамиды для локального запуска ИИ, без облака

Компания M5Stack анонсировала AI Pyramid Pro — пирамидальный настольный персональный компьютер с вычислительной мощностью 24 триллиона операций в секунду. Помимо необычного дизайна, этот аппарат специально создан для локального запуска искусственного интеллекта (ИИ), без обращения к облачным сервисам.

AI Pyramid Pro / © M5Stack

Компактное устройство оснащено восьмью гигабайтами оперативной памяти, поддержкой многокамерной работы, кодирования и декодирования видео, богатым набором интерфейсов и энергоэффективной работой. На борту находится 32 гигабайта встроенной eMMC-памяти, а также два порта HDMI 2.0, четыре USB-A 3.0 и два USB Type-C.

Объявленная вычислительная мощность в 24 триллиона операций в секунду впечатляет для локального ИИ. Для сравнения, это не уровень игрового персонального компьютера (ПК), но для on-device AI при цене около 250 долларов (чуть больше 19 тысяч рублей) это очень высокий показатель.

По данным разработчиков, устройство предназначено для обработки компьютерного зрения в реальном времени, распознавания речи и обнаружения объектов. Оно также оптимизировано для запуска небольших и средних моделей языковых моделей и одновременной работы с несколькими видеопотоками камер.

Для компактности M5Stack отказалась от графического процессора (GPU), заменив его энергоэффективным CPU Arm и специализированным нейропроцессором, который быстрый для ИИ, но медленный для остальных задач. Это делает пирамидальный ПК быстрым для ИИ-интерфейсов, тихим и экономичным по энергопотреблению.

Локальное выполнение ИИ (без облака) дает ряд преимуществ:

• улучшенная конфиденциальность, так как видео и аудио остаются внутри сети;

• низкая латентность и практически мгновенный отклик;

• отсутствие платы за использование, как в облачных сервисах;

• возможность работы без постоянного подключения к интернету.

Учитывая узкую специфику, компьютер не предназначен для массового потребителя. Основная аудитория — разработчики Edge-AI, инженеры встроенных систем и создатели серьезных ИИ-проектов.