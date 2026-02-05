Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны
В Великобритании провели опрос среди учителей, в котором они рассказали, что многие дети, принятые в школу в 2025 году, не умеют пользоваться книгами. Некоторые пытались листать их как смартфоны.
Ежегодный опрос среди учителей провела благотворительная организация Kindred Squared. Исследование показало, что 37% учеников не были готовы к школе при приеме на уровень Reception. Многие из них не обладали базовыми навыками.
По словам учителей, 26% детей сталкивались с проблемами в туалете. Кроме того, 28% участников не могли самостоятельно есть и пить. Практически треть детей не знали, как пользоваться книгами, некоторые пытались «свайпать» их как планшеты и смартфоны.
Более половины участников опроса предположили, что ключевой фактор слабой подготовки детей — чрезмерное время, проводимое детьми и родителями за просмотром экранов. Генеральный директор Kindred Squared Фелисити Гиллеспи отметила, что эта проблема вышла за рамки класса, превратившись в системный кризис. Это связано с перегруженностью школьных ресурсов, низкими ожиданиями и ростом стоимости жизни. Она также предположила, что родители не понимают, когда нужно начинать развивать детей.
Стоит отметить, что в опросе речь шла о детях, обучающихся в подготовительном классе Reception. Обычно дети поступают туда в возрасте 4-5 лет.
