NASA разрешило марсоходу самостоятельно передвигаться по поверхности Красной планеты
Недавно NASA сообщило, что марсоход Perseverance продемонстрировал поразительное сочетание выносливости и автономности. За четыре часа 24 минуты аппарат сумел преодолеть более 400 метров. Это рекордное расстояние, пройденное любым марсианским исследовательским аппаратом за одни марсианские сутки и сделал он это практически без вмешательства человека.
Дело в том, что аппарат в значительной степени автономен. Инженеры на Земле задают ему конечные точки маршрута, но фактический путь между ними прокладывает навигационное программное обеспечение самого аппарата.
«Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) тщательно планируют каждый день работы марсохода на Марсе, — пояснили в NASA. — Но как только ровер начинает движение, он остается предоставленным самому себе и иногда вынужден реагировать на неожиданные препятствия на местности».
Одним из ключевых инструментов стала система Enhanced Autonomous Navigation (ENav) — усовершенствованная автономная навигация. Она способна сканировать потенциальные препятствия и опасности на расстоянии до 15 метров впереди марсохода, что значительно превосходит возможности предыдущих марсианских роботов, и автоматически прокладывать безопасный маршрут в обход них.
«Более 90 процентов пути Perseverance прошел с использованием автономного вождения, что позволило оперативно собрать широкий спектр образцов», — отметил Хиро Оно, исследователь автономных систем в JPL и ведущий автор новой статьи, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Field Robotics, посвященной системе ENav.
Рекордный заезд совпал с еще одной вехой в миссии Perseverance. Почти за пять лет путешествий по Красной планете он преодолел уже около 40 километров. С помощью автономного программного обеспечения инженеры и ученые рассчитывают, что марсоход сможет пройти еще как минимум 60 километров.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Международная группа ученых поставила под сомнение более ранние выводы о наличии у спутника Сатурна глобального подледного океана глубиной в сотни километров. Хотя их возражения звучат разумно, они создают загадку: почему столь многие ледяные луны Солнечной системы имеют подледный океан, а Титан — нет? Впрочем, авторы новой работы отметили, что это не мешает ему сохранить водоемы емкостью с Атлантический океан. Они просто будут не совсем обычно распределены.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
