NASA разрешило марсоходу самостоятельно передвигаться по поверхности Красной планеты

Недавно NASA сообщило, что марсоход Perseverance продемонстрировал поразительное сочетание выносливости и автономности. За четыре часа 24 минуты аппарат сумел преодолеть более 400 метров. Это рекордное расстояние, пройденное любым марсианским исследовательским аппаратом за одни марсианские сутки и сделал он это практически без вмешательства человека.

Марсоход Perseverance / © NASA

Дело в том, что аппарат в значительной степени автономен. Инженеры на Земле задают ему конечные точки маршрута, но фактический путь между ними прокладывает навигационное программное обеспечение самого аппарата.

«Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) тщательно планируют каждый день работы марсохода на Марсе, — пояснили в NASA. — Но как только ровер начинает движение, он остается предоставленным самому себе и иногда вынужден реагировать на неожиданные препятствия на местности».

Одним из ключевых инструментов стала система Enhanced Autonomous Navigation (ENav) — усовершенствованная автономная навигация. Она способна сканировать потенциальные препятствия и опасности на расстоянии до 15 метров впереди марсохода, что значительно превосходит возможности предыдущих марсианских роботов, и автоматически прокладывать безопасный маршрут в обход них.

«Более 90 процентов пути Perseverance прошел с использованием автономного вождения, что позволило оперативно собрать широкий спектр образцов», — отметил Хиро Оно, исследователь автономных систем в JPL и ведущий автор новой статьи, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Field Robotics, посвященной системе ENav.

Рекордный заезд совпал с еще одной вехой в миссии Perseverance. Почти за пять лет путешествий по Красной планете он преодолел уже около 40 километров. С помощью автономного программного обеспечения инженеры и ученые рассчитывают, что марсоход сможет пройти еще как минимум 60 километров.