Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зонд Parker Solar Probe получил самые четкие изображения солнечного вещества
Космический аппарат NASA Parker Solar Probe получил самые четкие на сегодняшний день изображения солнечного вещества, вырывающегося прочь от Солнца, после чего часть этого материала совершает своеобразный «U-поворот» и возвращается обратно к звезде после вспышки.
Эти кадры показали, как Солнце перерабатывает собственную энергию — процесс, который формирует условия для следующей солнечной бури и может позволить ученым заранее, с большим упреждением, прогнозировать космическую погоду.
Наблюдаемое зондом явление оказалось корональным выбросом массы — извержением перегретой плазмы с поверхности Солнца. Если такой выброс направлен в сторону Земли, он способен вызвать мощные геомагнитные бури, нарушающие работу энергосетей, радиосвязи и навигационных спутников, а также порождающие захватывающие полярные сияния.
Наблюдения сделали во время рекордного сближения зонда с Солнцем в декабре 2024 года, когда аппарат пролетел всего в 6,1 миллиона километрах от поверхности звезды. В этот момент Parker запечатлел корональный выброс массы.
На кадрах видно, как облако солнечного вещества сначала удаляется от Солнца, а затем часть плазмы начинает закручиваться и падать обратно. Это происходит из-за линий магнитного поля, которые при вспышке растягиваются, «рвутся», а затем быстро пересобираются в гигантские петли. Часть таких петель уходит в космос, а часть вновь замыкается на Солнце, утягивая за собой сгустки плазмы — процесс, известный как обратные потоки.
Возвращающееся вещество меняет структуру магнитных полей у поверхности Солнца, а это, в свою очередь, может повлиять на траектории будущих корональных выбросов.
Подобные обратные потоки замечали и раньше, но с большого расстояния другими миссиями, включая солнечную обсерваторию SOHO. Parker впервые показал их вблизи и в деталях, позволив напрямую измерить скорость и размеры возвращающихся сгустков плазмы. Эти данные уже используются для уточнения моделей солнечной активности и космической погоды.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2021
Пасхалки Perseverance
8 Сентября, 2016
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
14 Августа, 2015
Лабораторные люди
3 Августа, 2016
«Стартест» от NASA
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии