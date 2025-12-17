Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зонд Parker Solar Probe получил самые четкие изображения солнечного вещества

Космический аппарат NASA Parker Solar Probe получил самые четкие на сегодняшний день изображения солнечного вещества, вырывающегося прочь от Солнца, после чего часть этого материала совершает своеобразный «U-поворот» и возвращается обратно к звезде после вспышки.

Изображение, полученное зондом Parker Solar Probe, на котором видно, как солнечное вещество меняет направление / © NASA

Эти кадры показали, как Солнце перерабатывает собственную энергию — процесс, который формирует условия для следующей солнечной бури и может позволить ученым заранее, с большим упреждением, прогнозировать космическую погоду.

Наблюдаемое зондом явление оказалось корональным выбросом массы — извержением перегретой плазмы с поверхности Солнца. Если такой выброс направлен в сторону Земли, он способен вызвать мощные геомагнитные бури, нарушающие работу энергосетей, радиосвязи и навигационных спутников, а также порождающие захватывающие полярные сияния.

Наблюдения сделали во время рекордного сближения зонда с Солнцем в декабре 2024 года, когда аппарат пролетел всего в 6,1 миллиона километрах от поверхности звезды. В этот момент Parker запечатлел корональный выброс массы.

На кадрах видно, как облако солнечного вещества сначала удаляется от Солнца, а затем часть плазмы начинает закручиваться и падать обратно. Это происходит из-за линий магнитного поля, которые при вспышке растягиваются, «рвутся», а затем быстро пересобираются в гигантские петли. Часть таких петель уходит в космос, а часть вновь замыкается на Солнце, утягивая за собой сгустки плазмы — процесс, известный как обратные потоки.

Возвращающееся вещество меняет структуру магнитных полей у поверхности Солнца, а это, в свою очередь, может повлиять на траектории будущих корональных выбросов.

Подобные обратные потоки замечали и раньше, но с большого расстояния другими миссиями, включая солнечную обсерваторию SOHO. Parker впервые показал их вблизи и в деталях, позволив напрямую измерить скорость и размеры возвращающихся сгустков плазмы. Эти данные уже используются для уточнения моделей солнечной активности и космической погоды.