Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Создание российского сверхзвукового авиалайнера вышло на новый этап: первые испытания в ЦАГИ завершены

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) совместно с ПАО «ОАК», АО «ОДК-Климов» и ФАУ «ЦИАМ» завершил один из этапов исследований по созданию сверхзвукового отечественного авиалайнера следующего поколения.

Испытание модели / © ЦАГИ

Одним из принципиальных решений, проверяемых в ходе проекта, стало верхнее размещение силовой установки на планере. Такая компоновка позволяет снизить интенсивность звукового удара при полетах на сверхзвуковом режиме. Силовая установка демонстратора «Стриж» была спроектирована и отработана в рамках научно-исследовательской работы «Сивил-2025-ЦАГИ».

На начальном этапе специалисты ЦАГИ выполнили анализ, проектирование и изготовление моделей элементов силовой установки летательного аппарата. Конструкция включает два агрегата, каждый из которых оснащен воздухозаборником и плоским реактивным соплом с косым срезом — решение, впервые примененное в отечественной практике. После этого модели прошли серию испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ. С учетом верхнего расположения двигателей были получены требуемые характеристики воздухозаборников в стандартных режимах, а потери тяги плоских сопел подтвердили соответствие расчетным параметрам демонстратора.

Следующим этапом стали стендовые испытания двигателя РД-93МС, разработанного АО «ОДК-Климов» и адаптированного для использования в составе демонстратора. При изготовлении плоского сопла применялась комбинированная технология, включающая лазерное спекание, сварку и фрезерование.

Испытания проводились специалистами «ОДК-Климов» совместно с ЦАГИ на производственной площадке корпорации. Для снижения уровня шума на взлетных режимах на сопло была установлена специально разработанная ЦАГИ система шумоглушения. Полученные в ходе испытаний тяговые характеристики двигателя РД-93МС подтвердили его полное соответствие требованиям технического задания.