Создание российского сверхзвукового авиалайнера вышло на новый этап: первые испытания в ЦАГИ завершены
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) совместно с ПАО «ОАК», АО «ОДК-Климов» и ФАУ «ЦИАМ» завершил один из этапов исследований по созданию сверхзвукового отечественного авиалайнера следующего поколения.
Одним из принципиальных решений, проверяемых в ходе проекта, стало верхнее размещение силовой установки на планере. Такая компоновка позволяет снизить интенсивность звукового удара при полетах на сверхзвуковом режиме. Силовая установка демонстратора «Стриж» была спроектирована и отработана в рамках научно-исследовательской работы «Сивил-2025-ЦАГИ».
На начальном этапе специалисты ЦАГИ выполнили анализ, проектирование и изготовление моделей элементов силовой установки летательного аппарата. Конструкция включает два агрегата, каждый из которых оснащен воздухозаборником и плоским реактивным соплом с косым срезом — решение, впервые примененное в отечественной практике. После этого модели прошли серию испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ. С учетом верхнего расположения двигателей были получены требуемые характеристики воздухозаборников в стандартных режимах, а потери тяги плоских сопел подтвердили соответствие расчетным параметрам демонстратора.
Следующим этапом стали стендовые испытания двигателя РД-93МС, разработанного АО «ОДК-Климов» и адаптированного для использования в составе демонстратора. При изготовлении плоского сопла применялась комбинированная технология, включающая лазерное спекание, сварку и фрезерование.
Испытания проводились специалистами «ОДК-Климов» совместно с ЦАГИ на производственной площадке корпорации. Для снижения уровня шума на взлетных режимах на сопло была установлена специально разработанная ЦАГИ система шумоглушения. Полученные в ходе испытаний тяговые характеристики двигателя РД-93МС подтвердили его полное соответствие требованиям технического задания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
