Пуск «Протона-М» отложили из-за технических замечаний

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли из-за выявленных технических замечаний, при этом реализация научной программы миссии останется без изменений. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Протон-М» со спутником «Электро‑Л» № 5 / © Евгений Кудашкин / Роскосмос Медиа

В ходе плановых предстартовых процедур специалисты зафиксировали локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. В связи с этим принято решение перенести пуск ракеты‑носителя для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены.

В рамках корректирующих мероприятий ракету снимут со стартового комплекса, а космическую головную часть разберут. Выявленная проблема связана с бортовым компьютером разгонного блока; не исключается, что оборудование направят на предприятие-изготовитель для дополнительной проверки и доработки.

По словам заместителя генерального директора «Роскосмоса» Ивана Данилова, перечень необходимых работ уже сформирован, и после их завершения подготовка «Протона-М» продолжится в штатном режиме.

Первоначально пуск ракеты со спутником «Электро-Л» № 5 был запланирован на 15 декабря в 15:20 по московскому времени.