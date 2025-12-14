Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: как изменились реальные доходы в странах ЕС

В Европейском союзе с 2004 по 2024 год реальный доход домохозяйств на душу населения вырос на 22 процента. На инфографике наглядно показано, как изменились доходы в отдельных странах.

Карта: как изменились реальные доходы домохозяйств в странах ЕС / © maps.interlude

По данным Евростата, доход на душу населения неуклонно рос с 2004 по 2008 год. В период с 2008 по 2011 год эксперты зафиксировали период стагнации из-за мирового финансового кризиса. В 2012 и 2013 годах доходы домохозяйств упали. За этим последовал период устойчивого роста, однако в 2020 году из-за пандемии произошел небольшой спад. В 2021 году рост доходов возобновился.

Среди стран наибольший рост доходов домохозяйств за 20 лет показала Румыния. Там показатель вырос на 134 процента. Среди лидеров также оказались Литва (95 процентов) и Польша (91 процент).

Единственными странами, где доход домохозяйств на душу населения упал с 2004 по 2024 год оказались Греция (минус пять процентов) и Италия (минус четыре процента). Самый низкий рост эксперты зафиксировали в Испании (11 процентов), Австрии (14 процентов) и Бельгии (15 процентов).

Скорректированный валовой располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения в реальном выражении — это общая сумма денег, которой располагают домохозяйства для расходов и сбережений после вычета подоходных налогов и взносов на пенсионное обеспечение.

Показатель также учитывает индивидуальные товары и услуги, которые бесплатно предоставляют государственные и некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства. «Реальный» означает, что его номинальное значение скорректировали с учетом роста цен, «на душу населения» — общий доход разделили на все население.