Карта: как изменились реальные доходы в странах ЕС
В Европейском союзе с 2004 по 2024 год реальный доход домохозяйств на душу населения вырос на 22 процента. На инфографике наглядно показано, как изменились доходы в отдельных странах.
По данным Евростата, доход на душу населения неуклонно рос с 2004 по 2008 год. В период с 2008 по 2011 год эксперты зафиксировали период стагнации из-за мирового финансового кризиса. В 2012 и 2013 годах доходы домохозяйств упали. За этим последовал период устойчивого роста, однако в 2020 году из-за пандемии произошел небольшой спад. В 2021 году рост доходов возобновился.
Среди стран наибольший рост доходов домохозяйств за 20 лет показала Румыния. Там показатель вырос на 134 процента. Среди лидеров также оказались Литва (95 процентов) и Польша (91 процент).
Единственными странами, где доход домохозяйств на душу населения упал с 2004 по 2024 год оказались Греция (минус пять процентов) и Италия (минус четыре процента). Самый низкий рост эксперты зафиксировали в Испании (11 процентов), Австрии (14 процентов) и Бельгии (15 процентов).
Скорректированный валовой располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения в реальном выражении — это общая сумма денег, которой располагают домохозяйства для расходов и сбережений после вычета подоходных налогов и взносов на пенсионное обеспечение.
Показатель также учитывает индивидуальные товары и услуги, которые бесплатно предоставляют государственные и некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства. «Реальный» означает, что его номинальное значение скорректировали с учетом роста цен, «на душу населения» — общий доход разделили на все население.
Физики не понимали, как легкие ядра не разрывает экстремально высокими температурами. Оказалось, что они образуются не в самом сердце столкновения.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Международная группа агроэкологов доказала, что посев разнотравья на кормовых угодьях дает больше биомассы, чем выращивание одной культуры с обильным внесением химических удобрений. Как показал эксперимент на 26 площадках по всему миру, смесь из шести видов растений позволяет снизить использование азотных удобрений и одновременно увеличить производство корма для скота.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
