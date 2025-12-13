Астрофизики объяснили обратное вращение Венеры

До сих пор предполагалось, что Венера вращается вокруг своей оси ретроградно после сильного удара в результате столкновения с другой планетой. Недавние расчеты показали, что столь необычную особенность она могла приобрести и без подобной катастрофы: возможно, к этому постепенно привело влияние плотной венерианской атмосферы.

Все планеты Солнечной системы, кроме Венеры и «лежащего на боку» Урана, вращаются вокруг своей оси в том же направлении, что и само Солнце. Очевидно, именно в эту сторону вокруг светила двигался протопланетный газопылевой диск, в котором миры формировались. Еще одна примечательная особенность второй планеты от Солнца — низкая скорость ее вращения: полный оборот вокруг оси длится 243 земных дня, то есть даже дольше годового оборота планеты вокруг Солнца. Напомним, он занимает 225 земных суток.

Эта уникальная в нашей системе ситуация остается темой многочисленных исследований. В основном ученые склоняются к тому, что в далеком прошлом Венеру «развернуло» столкновение с другой крупной каменистой планетой. По расчетам, удар для этого должен был оказаться скользящим, то есть пришелся по касательной и непременно навстречу ее первоначальному нормальному вращению.

Недавно астрофизик из Университета Сан-Паулу (Бразилия) Сильвио Ферраз-Мелло предложил альтернативную версию: по его расчетам, ретроградное вращение Венеры могло стать результатом плавной эволюции из-за чрезвычайно плотной и тяжелой атмосферы планеты. Давление на ее поверхности примерно в 90 раз превосходит земное.

Исследователь изложил свои расчеты в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Для начала путем компьютерного моделирования он выяснил, что будет, если прямо сейчас полностью лишить Венеру ее атмосферы. Оказалось, в таком случае примерно через 700 тысяч лет «голая» планета перейдет на обычное проградное вращение, а затем синхронизируется со своим движением вокруг Солнца: год станет равен суткам, и Венера попадет в приливный захват, как Луна по отношению к Земле, — будет все время обращена к Солнцу одной и той же стороной. Это означает, что именно атмосфера играет важнейшую роль в нынешнем своеобразном «поведении» планеты.

Как объяснил ученый, солнечный нагрев на ее дневной стороне образует атмосферную выпуклость, она все время чуть смещена вперед по направлению вращения Венеры. Это создает крутящий момент и ускоряет вращение. Одновременно гравитация Солнца, наоборот, стремится замедлить планету. Таким образом, работают две противоборствующие силы.

Это могло привести и к прямому, и к ретроградному вращению, но свою роль должен был сыграть еще один фактор — перераспределение массы планеты в процессе формирования атмосферы: большое количество вещества высвобождалось из нее недр. По расчетам, это дополнительно постепенно замедляло Венеру и в конце концов могло обеспечить перевес сил в пользу ретроградного вращения.

Астрофизик считает, что это не так уж необычно и при открытии новых экзопланет не стоит удивляться, если некоторые из них вращаются «задом наперед». Правда, пока ни для одной из шести тысяч известных экзопланет не удается достоверно определить направление вращения вокруг оси.

Адель Романова 267 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.