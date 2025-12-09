  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 декабря, 15:38
Редакция Naked Science
34

Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

❋ 4.4

Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.

Технологии
# искусственный интеллект
# мусор
# нейросеть
# побережье
# технологии
# экология
Нейросеть Яндекса помогла очистить российские побережья / © «Чистый берег», «Яндекс»

Проект «Чистый берег» стартовал в 2024 году. Решение разработали ML-специалисты Школы анализа данных и эксперты Центра технологий для общества «Яндекса» при поддержке ученых ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам — рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина — с точностью более 80%. Модель отмечает координаты на «Яндекс Картах», определяет состав и вес мусора. С помощью этих данных волонтеры и службы экологического контроля оценивают объем работ и формируют команды для очистки территорий.

«Нейросети позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в четыре раза быстрее, чем без применения технологий», — рассказал куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин.

Во время экспедиций в 2025 году нейросеть обучили на еще 20 тысячах аэрофотоснимков. Команда проводила работы на четырех федеральных территориях: в Кроноцком заповеднике, Южно-Камчатском заказнике, Нижне-Свирском заповеднике на Ладоге и Дальневосточном морском заповеднике на острове Попова.

«В этом году география проекта значительно расширилась — к инициативе присоединились новые заповедники и национальные парки, и в 2026 году мы сможем перейти от разовых уборок к полноценной системной очистке побережий», — отметил Корчигин.

В 2026 году в проекте примут участие национальные парки «Куршская коса», «Земля леопарда», «Командорские острова», арктические территории и Дагестанский заповедник. Команда планирует использовать нейросеть для системной уборки и мониторинга состояния берегов. Анализ этих данных поможет ученым-экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.

«В 2025-2026 годах расширение проекта стало возможно благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы. Мы видим, как нейросети делают экологические проекты более результативными и предсказуемыми, а значит — помогают реально улучшить состояние территорий», — подчеркнул Корчигин.

Руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артем Смолокуров рассказал, что проблема загрязнения арктического побережья — следствие глобальных экологических процессов.

«Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растет», — отметил Смолокуров.

По его словам, важно, чтобы ученые исследовали маршруты перемещения мусора и проводили разведку донных отложений пластика, так как от этого зависит будущее Арктики, Севера и видов, которые там обитают.

«Применение нейросетей — это ключ к работе исследователей в суровых арктических условиях, где работа затруднена, а ресурсы ограничены и требуют тщательного планирования», — пояснил Смолокуров.

Итогами и планами команда проекта поделилась на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Узнать больше о проекте можно на специальном сайте.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# искусственный интеллект
# мусор
# нейросеть
# побережье
# технологии
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
Выбор редакции
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геометрия как решающий фактор: ученые нашли объяснение поведению жидкостей в нанопорах

    9 декабря, 15:53

  2. Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

    9 декабря, 15:38

  3. Вымирание «хоббитов» попытались связать с засухой длиной 15 тысяч лет

    9 декабря, 15:11

  4. В Перу нашли мумифицированную голову жреца с заячьей губой

    9 декабря, 14:54
Выбор редакции

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Александр Речкин
10 минут назад
Евгений, в посте и не написано, что они на разных континентах находятся. Просто существует несколько понятий термина "трансконтинентальные

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Евгений Кульбеков
25 минут назад
Россия, как и Казахстан и Турция находятся не на 2-х континентах на одном. Евразия. Части света и континенты в школьной программе не одно и тоже.

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Иван Колупаев
1 час назад
Labubu, завязывайте с токсичными игрушками 😏 https://kachestvorb.ru/news/roskachestvo_vyyavilo_toksichnoe_veshchestvo_v_odnoy_iz_igrushek_labubu/

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Arslan Abbas
1 час назад
Fascinating read — this article from Naked-Science dives into mind-bending paradoxes that challenge how we think about logic, infinity and reality. Check out the current Nokia mobiles here: https://www.mobile-phone.pk/nokia-mobiles/

Логические и научные парадоксы, не утерявшие своей актуальности

Yurii
1 час назад
Клоуны китайские. Проще поставить переносной светофор, его для того и придумали. А сигналы регулировщика придуманы чтобы человек мог заменить

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, по мне так авария стала лишь удобным поводом, потому что все и так понимали, что распиаренная полярная аналоговнетная орбита никому

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, Баканов говорил что к наклонению орбиты РОС "много вопросов" еще летом https://tass.ru/kosmos/24642783

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, вице-президент РАН лицо недостаточно официальное, куда ему до одного известного своим упорством журналиста 😉 https://www.interfax.ru/amp/1060257

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Dmitriy
2 часа назад
Все что я вижу это просрали космос, снизили финансирование, отказались от запасных маневров. Рогозин новоротил дел и последствия его сейчас

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Сергей Яковлев
3 часа назад
Г., у золота есть огромные преимущества перед медью. Хотя бы то что контакты делать лучше из золота. Покрытие золотом. Вы удивитесь но есть

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

J K
3 часа назад
Прикольно будет, когда он глюк словит.

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Александр Минаков
4 часа назад
Александр, ...знаем.знаем кто такой Мантуров...хрипой знаток во всем!😃

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Марат Камю
4 часа назад
Александр, ну то есть вы - за предателей в правительстве типа Мантурова. И активно тут всех комментируете. Платят хорошо? ) с вами всё понятно.

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Labubu
4 часа назад
А помните, был такой дегенерат дмитрий конаныхин? Он еще высер про макаронного монстра выдал...

Первая ступень ракеты Falcon 9 выполнила рекордный 32-й полет

Labubu
4 часа назад
Иван, никогда не полетит,

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Labubu
4 часа назад
Да не будет никакой РОС. И путинского рейха не будет.

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Сергей Яковлев
4 часа назад
Г., если так обобщать то можно к библии вернуться

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Александр, или это стало удобным поводом. Так-то проблемы с пуском из-за неготовности стартового стола вообще впервые возникли, а невозможность

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Krons Rodon
4 часа назад
Анализ содержимого желудка через каких то коротких110 000 000 лет??? Это даже не фантастика, а реально сказочка для взрослых!!! Сто миллионов лет! Какое

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

Роман Родыгин
5 часов назад
Тут нюанс есть. Есть такая теория, "пирамида Маслоу". На нижнем уровне пирамиды - физиологические потребности. Второй уровень - потребность в

Антропологи развеяли миф о «благородных дикарях»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно