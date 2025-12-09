Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.

Проект « Чистый берег » стартовал в 2024 году. Решение разработали ML-специалисты Школы анализа данных и эксперты Центра технологий для общества «Яндекса» при поддержке ученых ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам — рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина — с точностью более 80%. Модель отмечает координаты на «Яндекс Картах», определяет состав и вес мусора. С помощью этих данных волонтеры и службы экологического контроля оценивают объем работ и формируют команды для очистки территорий.

«Нейросети позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в четыре раза быстрее, чем без применения технологий», — рассказал куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин.

Во время экспедиций в 2025 году нейросеть обучили на еще 20 тысячах аэрофотоснимков. Команда проводила работы на четырех федеральных территориях: в Кроноцком заповеднике, Южно-Камчатском заказнике, Нижне-Свирском заповеднике на Ладоге и Дальневосточном морском заповеднике на острове Попова.

«В этом году география проекта значительно расширилась — к инициативе присоединились новые заповедники и национальные парки, и в 2026 году мы сможем перейти от разовых уборок к полноценной системной очистке побережий», — отметил Корчигин.

В 2026 году в проекте примут участие национальные парки «Куршская коса», «Земля леопарда», «Командорские острова», арктические территории и Дагестанский заповедник. Команда планирует использовать нейросеть для системной уборки и мониторинга состояния берегов. Анализ этих данных поможет ученым-экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.

«В 2025-2026 годах расширение проекта стало возможно благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы. Мы видим, как нейросети делают экологические проекты более результативными и предсказуемыми, а значит — помогают реально улучшить состояние территорий», — подчеркнул Корчигин.

Руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артем Смолокуров рассказал, что проблема загрязнения арктического побережья — следствие глобальных экологических процессов.

«Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растет», — отметил Смолокуров.

По его словам, важно, чтобы ученые исследовали маршруты перемещения мусора и проводили разведку донных отложений пластика, так как от этого зависит будущее Арктики, Севера и видов, которые там обитают.

«Применение нейросетей — это ключ к работе исследователей в суровых арктических условиях, где работа затруднена, а ресурсы ограничены и требуют тщательного планирования», — пояснил Смолокуров.

Итогами и планами команда проекта поделилась на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Узнать больше о проекте можно на специальном сайте .

