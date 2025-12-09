Уведомления
Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Проект «Чистый берег» стартовал в 2024 году. Решение разработали ML-специалисты Школы анализа данных и эксперты Центра технологий для общества «Яндекса» при поддержке ученых ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам — рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина — с точностью более 80%. Модель отмечает координаты на «Яндекс Картах», определяет состав и вес мусора. С помощью этих данных волонтеры и службы экологического контроля оценивают объем работ и формируют команды для очистки территорий.
«Нейросети позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в четыре раза быстрее, чем без применения технологий», — рассказал куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин.
Во время экспедиций в 2025 году нейросеть обучили на еще 20 тысячах аэрофотоснимков. Команда проводила работы на четырех федеральных территориях: в Кроноцком заповеднике, Южно-Камчатском заказнике, Нижне-Свирском заповеднике на Ладоге и Дальневосточном морском заповеднике на острове Попова.
«В этом году география проекта значительно расширилась — к инициативе присоединились новые заповедники и национальные парки, и в 2026 году мы сможем перейти от разовых уборок к полноценной системной очистке побережий», — отметил Корчигин.
В 2026 году в проекте примут участие национальные парки «Куршская коса», «Земля леопарда», «Командорские острова», арктические территории и Дагестанский заповедник. Команда планирует использовать нейросеть для системной уборки и мониторинга состояния берегов. Анализ этих данных поможет ученым-экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.
«В 2025-2026 годах расширение проекта стало возможно благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы. Мы видим, как нейросети делают экологические проекты более результативными и предсказуемыми, а значит — помогают реально улучшить состояние территорий», — подчеркнул Корчигин.
Руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артем Смолокуров рассказал, что проблема загрязнения арктического побережья — следствие глобальных экологических процессов.
По его словам, важно, чтобы ученые исследовали маршруты перемещения мусора и проводили разведку донных отложений пластика, так как от этого зависит будущее Арктики, Севера и видов, которые там обитают.
«Применение нейросетей — это ключ к работе исследователей в суровых арктических условиях, где работа затруднена, а ресурсы ограничены и требуют тщательного планирования», — пояснил Смолокуров.
Итогами и планами команда проекта поделилась на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Узнать больше о проекте можно на специальном сайте.
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
Внутренняя кухня астронавтов: что едят на МКС
